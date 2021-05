jahir ২৮ মে, ২০২১ / ১২ জন দেখেছেন

প্রথমবারের মতো উপ-পরিচালক পদে একযোগে ৪৭ এসপিকে র‌্যাবে বদলির পর এবার র‌্যাবে থাকা পুলিশের ঊর্ধ্বতন ৫০ কর্মকর্তাকে একযোগে বদলি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১০ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অ্যাডিশনাল এসপি) এবং ৪০ জন সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি)। তাদেরকে ফের পুলিশে ফেরত পাঠিয়ে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ মে) পুলিশ সদর দপ্তরের এক প্রজ্ঞাপনে তাদের বদলি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এই ৫০ কর্মকর্তাকে জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), মেট্রোপলিটন পুলিশে বদলি করা হয়েছে। আদেশে বলা হয়, বদলি হওয়া অফিসারদের ৩ জুনের মধ্যে স্ট্যান্ড রিলিজ করে ৪ জুন পুলিশে যোগদান করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

গত ১৬ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়ের আদেশে ৪৭ এসপিকে র‌্যাবে বদলি প্রজ্ঞাপন জারি করা হলে র‌্যাবে থাকা একটি বাহিনীর সদস্যরা নানাভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। একপর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা দুই পুলিশ কর্মকর্তার কথোপকথনের অডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে ওই দুই কর্মকর্তাকে সামরিক বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করে পুলিশ সদরদপ্তরে সংযুক্ত করা হয়।