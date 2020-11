এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকায় বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উদযাপন

jahir ১৫ নভেম্বর, ২০২০ / ১৫ জন দেখেছেন

এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকা বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উদযাপন করেছে যা বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ‍১৪ই নভেম্বর পালন করা হয় । দিবসটি উপলক্ষে এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকা, স্যোশাল ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক লাইভ প্রোগ্রাম, ইনার হুইল ক্লাবের সাথে ওয়েবিনার এবং দি সিনিয়র সিটিজেন্স সোসাইটি এর সাথে অনলাইন পেশেন্ট ফোরাম এর আয়োজন করে যেখানে প্রায় শতাধিক রোগী অংশ নেয় ।

অনলাইন পেশেন্ট ফোরামে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকার মেডিকেল সার্ভিসেস এর প্রধান ডাঃ আরিফ মাহমুদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন । প্রধান বক্তা হিসাবে ডাঃ নাজমুল ইসলাম, সিনিয়র কনসালেটন্ট, এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড ডায়াবেটোলজি বিভাগ, “বাংলাদেশে ডায়াবেটিস এবং নতুন ডেভেলপমেন্ট” নিয়ে আলোচনা করেছেন । প্রফেসর ডাঃ আব্দুল মান্নান সরকার, সিনিয়র কনসালেটন্ট – এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড ডায়াবেটোলজি বিভাগ, ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে সর্ব সাধারনের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকার বিজনেস ডেভেলপমেন্ট জেনারেল ম্যানেজার জনাব আখতার জামিল আহমেদ অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন ।

স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় ডাঃ আরিফ মাহমুদ, প্রফেসর ডাঃ আব্দুল মান্নান সরকার, ডাঃ নাজমুল ইসলাম, ডাঃ আহসানুল হক আমিন, কনসালেটন্ট অ্যান্ড কো-অর্ডিনেটর, এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড ডায়াবেটোলজি, ডাঃ ফাহমিদা জাবীন, কনসালটেন্ট, পেড্রিয়াট্রিকস অ্যান্ড নিওনেটলজি, তামান্না চৌধুরী, প্রধান পুষ্টিবিদ, এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকা, বিভিন্ন অনলাইন প্রোগ্রামে স্পিকার হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন ।

আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকা বাংলাদেশের একমাত্র JCI স্বীকৃত হসপিটাল । এটি এভারকেয়ার গ্রুপ-এর একটি অংশ, যা ২৯টি হসপিটাল, ১৬টি ক্লিনিক ও ৫৭টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিয়ে রয়েছে ২টি মহাদেশের ৬টি দেশে; উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার মিশন নিয়ে ।

Evercare Hospital Dhaka celebrates World Diabetes Day

Evercare Hospital Dhaka celebrates World Diabetes Day which takes place around the world every year on November 14. To mark the day, Evercare Hospital Dhaka organized various LIVE health talks in social and electronic media, Webinar with Inner Wheel Club and Online Patient Forum with The Senior Citizen Society where more than 100 patients participated in the forum.

In Online Patient Forum, Dr. Arif Mahmud, Public Health Specialist, Head of Medical Services of Evercare Hospital Dhaka delivered the welcome speech. As keynote speaker, Dr. Nazmul Islam, Senior Consultant, Endocrinology & Diabetology discusses on ‘Diabetes in Bangladesh and newer development”. Prof. Dr. Abdul Mannan Sarker, Senior Consultant– Endocrinology and Diabetology spoke about the risk of diabetes to create awareness among the people about the disease and Mr. Akhter Jamil Ahmed, General Manager, Business Development of Evercare Hospital Dhaka delivered concluding speech at the event.

In various health talks, Dr. Arif Mahmud, Prof. Dr. Abdul Mannan Sarker, Dr. Nazmul Islam, Dr. Ahsanul Haq Amin, Coordinator & Consultant, Endocrinology & Diabetology, Dr. Fahmida Zabeen, Consultant, Paediatrics & Neonatology, Tamanna Chowdhury, Principal Dietician of Evercare Hospital Dhaka joined as speaker in different online program.

Evercare Hospital Dhaka is the only JCI accredited Hospital in Bangladesh with international-standard healthcare. It is a part of Evercare Group, present in 6 countries with 29 hospitals, 16 clinics and 57 diagnostic centers across 2 continents, in their mission to provide quality healthcare in emerging markets.