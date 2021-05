গীতিকার ও নাট্যকার রিজভীর জন্মদিন আজ/

jahir ২৩ মে, ২০২১ / ১৯ জন দেখেছেন

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রিজভীর এগিয়ে চলা/

আজ ২৩ মে, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রেজাউর রহমান রিজভীর জন্মদিন। বাংলাদেশের মিডিয়ার বিভিন্ন অঙ্গনে নিয়মিত কাজ করছেন রিজভী। তিনি একাধারে নাট্যকার, গীতিকার, উপস্থাপক, অভিনেতা ও উপস্থাপনার প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। রিজভীর লেখা গানে বাংলাদেশ ও ভারতের শতাধিক শিল্পী গান গেয়েছেন। রিজভীর লেখা নাটকে অভিনয় করেছেন দেশের প্রথিতযশা অভিনয়শিল্পীগণ। রিজভী নিজেও বেশ কিছু টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করেছেন। এছাড়া সংবাদপত্রভিত্তিক লাইভ টক শো ও সেলিব্রেটি শো সহ বিভিন্ন চ্যানেলে বেশ কিছু অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করছেন তিনি।

উপস্থাপনার প্রশিক্ষক হিসেবেও রিজভী কাজ করছেন। সর্বশেষ ২০২০ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের আয়োজনে এবং রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে রাঙ্গামাটিতে পাঁচদিনব্যাপী ‘উপস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স-২০২০’ এ তিনি প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

লেখক হিসেবে ইতিমধ্যে রিজভীর লেখা ৮টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দুটি টেলিভিশন নাটকের বই, একটি গীতিকবিতার বই, দুটি কবিতার বই, দুটি ছোট গল্পের বই ও একটি গল্প সংকলন। আগামীতে তিনি উপন্যাস ও উপস্থাপনার উপর বই করছেন বলে জানা গেছে।

দৈনিক আজকের কাগজ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক যায় যায় দিন, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক মানবকণ্ঠ, দৈনিক বাংলাদেশ জার্নাল সহ বেশ কিছু অনলাইন ও পত্র-পত্রিকায় তিনি পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে দীর্ঘ দুই দশক কাজ করেছেন।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ রিজভী পেয়েছেন সেরা সাংবাদিক হিসেবে- রোদসী অ্যাওয়ার্ড (২০০৮), লালমোহন ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড (২০০৮), ওয়ার্মভ্যালি অ্যাওয়ার্ড (২০১১) ও মাদার তেরেসা গোল্ড অ্যাওয়ার্ড (২০১২), সেরা গীতিকার ও নাট্যকার হিসেবে পেয়েছেন- হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড (২০১৭), স্টার অ্যাওয়ার্ড (২০১৭), বাংলার সঙ্গীত স্বাধীনতা স্বারক (২০১৭), বাংলার সঙ্গীত পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড (২০১৭) এবং উপস্থাপনার প্রশিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন ‘বারী সিদ্দিকী সম্মাননা-২০২০’।

রিজভী বর্তমানে কাজ করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবে। সাংগঠনিক ভাবে তিনি যুক্ত রয়েছেন টেলিভিশন নাট্যকার সংঘ, অভিনয় শিল্পী সংঘ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরাম, শিল্পী ঐক্য জোটসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিক সংগঠনের সঙ্গে।

নিজের জন্মদিন প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, আয়োজন করে জন্মদিন পালন করাটা আমার কখনো হয় না। এবারও হবে না। কারণ করোনার কারণে পুরো পৃথিবীই এখন অবরূদ্ধ। এই অবরূদ্ধ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই তো এখন সংগ্রামের। তাই সকলের প্রতি আমার আহবান, আপনারা নিজেরা সাবধানে থাকুন, পরিবারকেও সাবধানে রাখুন। আর আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন এভাবেই মিডিয়াতে নিয়মিত কাজ করে যেতে পারি।





Media personality Rizvi’s birthday today

Today, May 23 is the birthday of media personality Rezaur Rahman Rizvi. Rizvi is regularly working in various fields of media in Bangladesh. He has worked simultaneously as a playwright, lyricist, presenter, actor and presentation instructor. Rizvi’s song has been sung by more than a hundred artists from Bangladesh and India. Renowned actors of our country have acted in the play written by Rizvi. Rizvi himself has also acted regularly in television dramas several years ago. He has also presented a number of programs on various channels, including newspaper-based live talk shows and celebrity shows.

Rizvi has also worked as a presentation instructor. Most recently, in the last week of October 2020, he worked as a trainer in a five-day ‘Presentation Training Course-2020’ organized by the Cultural Institute of Rangamati’s Minority Ethnic Group.

As an author, Rizvi has already published 8 books. Among them are two television drama books, a lyric book, two poetry books, two short story books and a story collection book. It is learned that he will be writing books on novels and presentations in the future.

Rizvi has worked as a professional journalist for two decades in various online and newspapers including Daily Ajker Kagoj, Daily Shamakal, Daily Jai jai Din, Daily Janakantha, Daily Manobkantha, Daily Bangladesh Journal.

In recognition of his work, Rizvi received as best journalist- the Rodosi Award (2008), the Lalmohan Foundation Award (2008), the Warm Valley Award (2011) and the Mother Teresa Gold Award (2012), as the Best Lyricist and Playwright- Human Rights Award-2017, Banglar Sangeet Swadhinata Swarak (2017), Banglar Sangeet Performance Award (2017) and ‘Bari Siddiqui Sammanna-2020’ as a presentation instructor.

Rizvi is currently working as the Media Manager in the Health Sector of Dhaka Ahsania Mission. Organizationally, he is associated with various cultural and journalist organizations including Television Playwrights Association, Actors Equity, Dhaka Union of Journalists, Bangladesh Cine Journalists Association, Bangladesh Federal Union of Journalists, Bangladesh ICT Journalists Forum etc.

Regarding his own birthday, Rizvi said, I never have to celebrate my birthday by organizing. Not again. Because the whole world is now blocked because of Corona. Survival in this blocked world is the struggle now. So, my call to everyone, be careful yourself, be careful family. And pray for me, so that I can continue to work regularly in the media.