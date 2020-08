jahir ২ আগস্ট, ২০২০ / ২৩ জন দেখেছেন

দেশের সবাইকে ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়।

শনিবার (১ আগস্ট) রাতে ফেসবুকে তার পেজে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ শুভেচ্ছা জানান।

স্ট্যাটাসটি হুবহু তুলে দেওয়া হলো:

আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদ উল আযহার শুভেচ্ছা।

ঈদ মুবারক।

My family and I would like to wish you all a very happy Eid Ul Azha.