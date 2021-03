পর্যটনখাতের প্রসারের জন্য ধূমপানমুক্ত পরিবেশ জরুরী

jahir ১৩ মার্চ, ২০২১ / ১৭ জন দেখেছেন

এটিজেএফবি ও ডামের ভার্চুয়াল সভা

পর্যটনখাতের প্রসারের জন্য শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ জরুরী। আর এজন্য আইন সংশোধনও প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ১৩ মার্চ ‘তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয় শীর্ষক’ এক ভার্চুয়ালি সভায় এ অভিমত প্রকাশ করা হয়। এটিজেএফবি’র সভাপতি ও এটিএন বাংলার বার্তা সম্পাদক নাদিরা কিরণের সভাপতিত্বে এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়ক মোঃ শরিফুল ইসলাম।

সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, কমিউনিকেশনস অফিসার সরকার শামস বিন শরীফ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান এবং এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পাদক ও বিএসএস’র অনলাইন ইনচার্জ তানজীম আনোয়ার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার রেজাউর রহমান রিজভী।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়ক মোঃ শরিফুল ইসলাম বলেন, কানাডা, স্পেন, নেপালসহ বিশ্বের ৬৩টি দেশে পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত জায়গা নিষিদ্ধ করে আইন রয়েছে। অথচ আমাদের দেশের আইনে পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত এলাকা, চার দেয়ালে আবদ্ধ এক কক্ষ বিশিষ্ট নয় এমন রেস্টুরেন্ট, একাধিক কক্ষবিশিষ্ট গণপরিবহনে (ট্রেন, লঞ্চ) ও অযান্ত্রিক পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের স্থান রাখা যাবে। অথচ হওয়া উচিত, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ৭ সংশোধন করে সব ধরনের পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান নিষিদ্ধ করা এবং ধূমপানসহ যেকোন ধরনের তামাক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।

ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, যিনি ধূমপান করেন না তার অধিকার আছে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য। অথচ পরোক্ষ ধূমপানে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যাই বেশি। যেহেতু ধূমপানের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সেজন্য সব ধরনের পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান নিষিদ্ধ করা উচিত। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমই পারে আমাদের এই বার্তা নিয়মিত ভাবে সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে।

এটিজেএফবি’র সভাপতি ও এটিএন বাংলার বার্তা সম্পাদক নাদিরা কিরণ বলেন, পর্যটন সেক্টরের বিকাশের জন্য পর্যটন বান্ধব পরিবেশ জরুরী। এজন্য গণমাধ্যমকর্মীরাই পারে তাদের ক্ষুরধার লেখনি দিয়ে সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্সের সহযোগিতায় সভায় এটিজেএফবি’র যে সদস্য সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন- আলতাব হোসেন (যায় যায় দিন), সোহেল হোসাইন (দ্য ডেইলি সান), খালিদ হোসাইন (বিটিভি), আশিক হোসাইন (বৈশাখী টিভি), মাসুদ রুমী (কালের কণ্ঠ), রাশিদুল হাসান (দ্য ডেইলি স্টার), জুলহাস কবির (আরটিভি), তৌহিদুল ইসলাম (আমাদের সময়), আতিকুর রহমান (এনটিভি) ও মঞ্জুরুল ইসলাম (বনিক বার্তা)।

উল্লেখ্য, বিদ্যমান আইনের যেসব দূর্বলদিক তামাক নিয়ন্ত্রণে বাধা রয়েছে সেগুলো হলো- বিদ্যমান আইনে গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে ধূমপানের সুযোগ রাখা, বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়নি, বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ নয়, ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহ আমদানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের আকার/আয়তন নির্ধারণ না করায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে ও তামাক কোম্পানির ‘সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি’ বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়নি।#

Virtual meeting of ATJFB and DAM

A smoke-free environment is essential for the expansion of the tourism sector

A 100% smoke-free environment is essential for the expansion of the tourism sector. The Aviation and Tourism Journalists Forum of Bangladesh (ATJFB) and the Dhaka Ahsania Mission have expressed the view that the law needs to be amended for this. The opinion was expressed at a virtual meeting on March 13 titled ‘Role of Media in Building Tobacco Free Bangladesh 2040′. Md. Shariful Islam, Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission, presented the keynote paper address under the chairmanship of ATJFB President and ATN Bangla News Editor Nadira Kiran.

Lead Policy Advisor of Campaign for Tobacco Free Kids, Bangladesh Md. Mostafizur Rahman, Grants Manager Abdus Salam Mia, Communications Officer Sarkar Shams Bin Sharif, Assistant Director of Health Sector, Dhaka Ahsania Mission Md. Mukhlesur Rahman, General Secretary of ATJFB Tanzim Anwar addressed the meeting as guests. The program was conducted by Rezaur Rahman Rizvi, Media Manager, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission.

Md. Shariful Islam, coordinator of the Dhaka Ahsania Mission said, there are laws in 63 countries around the world, including Canada, Spain and Nepal, banning smoking in public places. However, according to the law of our country, smoking area in public place, four-walled one-room restaurant, multi-room public transport (train, launch) and non-mechanical public transport can be used for smoking. However, Section 7 of the Tobacco Control Act should be amended to prohibit smoking in all types of public places and to ban the use of any type of tobacco, including smoking.

Md. Mostafizur Rahman, Lead Policy Advisor of Campaign for Tobacco Free Kids, Bangladesh said that non-smokers have the right to protect themselves from the dangers of secondhand smoke. But the number of victims of indirect smoking is higher. Since the smoke caused by smoking cannot be controlled. That is why smoking in all public places should be prohibited. In this case, the media can convey this message to the government on a regular basis.

Nadira Kiran, President of ATJFB and News Editor of ATN Bangla said that a tourism friendly environment is essential for the development of the tourism sector. Therefore, only the media workers can draw the attention of all concerned including the government with their sharp writing.

The members of ATJFB who participated in the meeting in collaboration with the Campaign for Tobacco Free Kids were Altab Hossain (Jai Jai Din), Sohail Hossain (The Daily Sun), Khalid Ahsan (BTV), Ashiq Hossain (Boishakhi TV), Masud Rumee ( Kaler Kantho), Rashidul Hasan (The Daily Star), Julhas Kabir (RTV), Touhidul Islam (Amader Somoy), Atiqur Rahman (NTV) and Manjurul Islam (Banik Barta).

It is to be noted that some of the loopholes in the existing law are the major barrier on tobacco control. Imports and sales controls or bans are not included, illustrated health warnings fail to play an effective role in not determining the packaging size of all tobacco products, and tobacco companies’ ‘social responsibility programs’ or CSR activities are not banned.