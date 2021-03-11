মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড (এমটিবি) উদ্বোধন করলো “অপরাজিতা”

বৃহস্পতিবার, ১১ মার্চ ২০২১, ০৪:৫৯ পূর্বাহ্ন
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড (এমটিবি) সম্প্রতি, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১-এর প্রাক্কালে, নারী এমটিবিয়ানদের জন্য নিবেদিত নেটওয়ার্ক অপরাজিতা ফোরামের যাত্রার শুভ সূচনা করে। সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, এমটিবি, রাজধানীর একটি ভেন্যুতে “অপরাজিতা”-এর শুভ উদ্ভোধন করেন। উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে আমেনা বেগম, ডিআইজি (প্রোটেকশন ও প্রোটকল), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, পুলিশ হেডকোয়াটার্স, হুসনে আরা শিখা, জেনারেল ম্যানেজার, এসএমই ও স্পেশ্যাল প্রোগর্যামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এলিটা করিম, গায়িকা ও সাংবাদিক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।
এই বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ‘চুজ টু চ্যালেঞ্জ’-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অপরাজিতা’র যাত্রা শুরু হলো যা নারী এমটিবিয়ানদের জন্য কর্মক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত জীবনে আবির্ভূত যেকোন সীমাবদ্ধতা ও একঘেয়ে জীবন মোকাবেলায় সক্ষম করে গড়ে তুলে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। অপরাজিতা নারী এমটিবিয়ানদের জন্য জ্ঞান আদান-প্রদান ও সক্ষমতা নির্মাণের প্রয়াসে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ও বাইরে নেটওয়ার্ক স্থাপন করবে। এই ফোরাম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমন ধরণের সংস্কৃতি গঠন করতে চায় যেখানে প্রত্যেক নারী মূল্যায়িত হবেন, সন্মানীত হবেন এবং সমানভাবে সুযোগপ্রাপ্ত হবেন।
এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে সৈয়দ রফিকুল হক, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চীফ বিজনেস অফিসার, চৌধুরী আখতার আসিফ, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চীফ গ্রæপ রিস্ক অফিসার, গৌতম প্রসাদ দাস, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হেড অব গ্রæপ আইসিসি এবং মোঃ শাফকাত হোসেন, হেড অব এসএমই ও রিটেইল ব্যাংকিং ডিভিশন সহ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড (এমটিবি)-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
Azam Khan
Head of MTB Communications Department (MCD)
Note to Editors:
“Mutual Trust Bank Ltd. (MTB) is a third generation private commercial bank, based in Dhaka, Bangladesh and has been adjudged as the Best Financial Institution of 2014 at the DHL-Daily Star Business Awards 2015. Earlier, MTB had also received the first-ever best “SME Bank of the Year” and best “Women Entrepreneurs’ Friendly Bank of the Year” by Bangladesh Bank and SME Foundation. MTB has recently been awarded the Best Presented Annual Report-2018 (3rd position) in the Private Banks category by The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB). MTB aspires to be one of the most admired banks in the nation and recognized as an innovative and client-focused company. With our current network of 118 branches & 27 Sub branches, 163 Agent Banking Centers, 18 kiosks, 310 modern ATMs including 6 CRM Booths, 4 Air Lounges, over 3,305 Point of Sales (POS) machines, located in prime commercial, urban and rural areas, MTB offers fully integrated real time Online Banking Services, Internet and SMS Banking to its clientele, through a dedicated Team of experienced Relationship Managers and Alternate Delivery Channels (ADC).