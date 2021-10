মিরপুরে শততম ব্র্যান্ড আউটলেট উদ্বোধন করলো টেকনো

jahir ১৮ অক্টোবর, ২০২১ / ৮ জন দেখেছেন

গ্লোবাল প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড টেকনো, রাজধানীর মিরপুর-এ নিজেদের নতুন ব্র্যান্ড আউটলেট উদ্বোধন করেছে। এটি বাংলাদেশে টেকনো’র শততম ব্র্যান্ড আউটলেট। ট্রানশান বাংলাদেশ-এর সিইও রেজওয়ানুল হক, সিওও শ্যামল সাহা, টেকনো বিজনেস ইউনিট হেড সাইফুর রহমান খান, হেড অব মার্কেটিং মো. আসাদুজ্জামান এবং টেকনো’র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী নতুন ব্র্যান্ড আউটলেটের উদ্বোধনে অংশ নেন।

উদ্বোধনকালে ট্রানশান বাংলাদেশ-এর সিইও রেজওয়ানুল হক বলেন, “গ্রাহকদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে আমরা সর্বদাই প্রাধান্য দিয়েছি। সেসব বিবেচনা করেই সাশ্রয়ী মূল্যে, উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন স্মার্টফোন সরবরাহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।“ তিনি আরও বলেন, “মিরপুরে টেকনো’র শততম ব্র্যান্ড আউটলেটের যাত্রা শুরু করতে পেরে আমরা ভীষণ আনন্দিত। স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের বাড়তি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আরও ব্র্যান্ড আউটলেট চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। সদ্য উদ্বোধন হওয়া এই ব্র্যান্ড আউটলেটে গিয়ে গ্রাহকরা স্মার্টফোন কেনার আগে নিজ হাতে নিয়ে ব্যবহারের অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন।”

ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর মেহজাবীন চৌধুরী বলেন, “বাংলাদেশে টেকনো’র পথচলার একটি অংশ হয়ে থাকতে পেরে আমি সতিই আনন্দিত। শততম ব্র্যান্ড আউটলেটের জন্য টেকনো-কে অভিনন্দন। নতুন ব্র্যান্ড আউটলেটটি থেকে মিরপুরবাসী উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন টেকনো ফোন কিনতে এবং কেনার আগে হাতে নিয়ে ব্যবহার করেও দেখতে পারবেন। নতুন এই আউটলেটের সাথে টেকনোর পথচলা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আমি আশাবাদী।”

টেকনোর নতুন ব্র্যান্ড আউটলেটটি রাজধানীর ২৫/৩০ খলিল ভবন, ১নং সুপার মার্কেট, মিরপুর-১, ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া উত্তরার নর্থ টাওয়ার ও রাজলক্ষী কমপ্লেক্স; যমুনা ফিউচার পার্ক; সাভার সিটি সেন্টার, অনপম সুপার মার্কেট গাজীপুর, সানমার ওশান সিটি চট্টগ্রাম, জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট রংপুর, করিমুল্লাহ মার্কেট সিলেট ইত্যাদি স্থান সহ দেশজুড়ে ৯৯ টি আউটলেট রয়েছে স্মার্টফোন ব্র্যান্ডটির। টেকনো স্মার্টফোন কেনার জন্য ভিজিট করুন আপনার নিকটস্থ আউটলেটে।

Global premium smartphone brand TECNO has recently launched a new brand outlet in the capital’s Mirpur, marking their 100th brand outlet in Bangladesh. Rezwanul Hoque, CEO of Transsion Bangladesh; Shyamol Saha, COO, Saifur Rahman Khan, Head of TECNO Business Unit, Md. Asaduzzaman, Head of Marketing, and popular actress Mehazabien Chowdhury, Brand Ambassador of TECNO Bangladesh were present at the inauguration ceremony.

Speaking at the inauguration, Rezwanul Hoque, CEO of Transsion Bangladesh, said, “We have always prioritized our customers’ needs and wants. With that in mind, we are continuing our efforts to provide affordable, high-tech smartphones for our customers.” He added, “We are delighted to be launching TECNO’s 100th brand outlet in Mirpur. We have plans to launch even more brand outlets in the coming days to provide our smartphone users with additional benefits. This newly opened brand outlet will allow our customers to get a hands-on trial before finalizing their purchase of one of our smartphones.”

Brand Ambassador Mehazabien Chowdhury said, “I am thrilled to be a part of TECNO’s journey in Bangladesh, and I extend heartiest congratulations to TECNO for their 100th brand outlet opening. Mirpur dwellers can now use TECNO Smartphones in real time before purchasing. I am hopeful that TECNO’s presence will be strengthened greatly with this new outlet.”

The new Brand outlet of TECNO is located at 25/30 Khalil Bhaban, 1 No Super Market, Mirpur-1, Dhaka. The smartphone brand has 99 other outlets across the country, including Uttara North Tower, Rajlaxmi Complex, Jamuna Future Park, Savar City Center, Sanmar Ocean City Chattogram, Zilla Parishad Super Market Rangpur, Anupam Supar Market Gazipur, Karimullah Market Sylhet etc. If you are thinking of buying a new TECNO smartphone, visit your nearest outlet today!