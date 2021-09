শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল সিটিজেনশিপ চ্যালেঞ্জ, ২০২২

jahir ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ / ১৩ জন দেখেছেন

প্রেস রিলিজ

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)’র অর্থায়নে, ডিনেট এবং ফ্রেডরিক নওম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম (এফএনএফ বাংলাদেশ) যৌথভাবে ‘Foster Responsible Digital Citizenship to Promote Freedom of Expression in Bangladesh’ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে দায়িত্বশীল ডিজিটাল সিটিজেন হতে সহায়তা করা এবং তাঁদের মাঝে গঠনমূলকভাবে স্বাধীন মত প্রকাশের চেতনা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১, বৃহস্পতিবার, জাঁকজমক ফেসবুকে লাইভ ইভেন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল সিটিজেনশিপ চ্যালেঞ্জ, ২০২২-এর শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সমাজের প্রতিনিধি, নীতিনির্ধারক, মিডিয়া প্রতিনিধি ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিভিন্ন অংশীদার অংশ নেন যারা তরুণদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে বদ্ধ পরিকর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন এটুআই এর যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক, সেলিনা পারভেজ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন তরুণ প্রজন্মের প্রিয় আয়মান সাদিক। এছাড়াও অনুষ্ঠানে তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান এফএনএফ বাংলাদেশ থেকে কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ নাজমুল হোসেন ও প্রজেক্ট ডিরেক্টর উলফগ্যাং হাইঞ্জ এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ডিনেট থেকে নির্বাহী পরিচালক এম শাহাদাৎ হোসেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন ডিনেটের পক্ষ থেকে ইলমা হক।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট সচেতনতা, ইন্টারনেটে সুরক্ষা, দায়িত্বশীলতার সাথে স্বাধীন মত প্রকাশ, ডিজিটাল আইন, ডিজিটাল অপরাধ, অনলাইনে ব্যক্তি পরিচয়, মিথ্যাচার ও ভুল খবর প্রচার এবং এ সংক্রান্ত আরও অনেক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সবশেষে এটুআই এর যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক, সেলিনা পারভেজ ডিজিটাল সিটিজেনশিপ চ্যালেঞ্জ, ২০২২-এর সূচনা ঘোষণা করেন। লাইভ ইভেন্টটি দেখুন এই লিংকে: https://tinyurl.com/digitalcitizenbdevent

অনুষ্ঠানে এটুআই-এর যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) সেলিনা পারভেজ বলেন-

বেশিরভাগ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হলো আমাদের যুব সমাজ। এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, যত দিন যাচ্ছে, তত সিকিউরিটি ইস্যুগুলো এড্রেস করা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। ডিজিটাল সিটিজেনশিপ হলো এমন একটা বিষয় যেখানে স্কিলড ওয়েতে, এবং সেফ ওয়েতে এবং ইন্টারনেট এটিকেট, অনলাইন এটিকেট মেনে ইন্টারনেট ব্যবহার করার বিষয়গুলো অর্জন হয়।

ডিজিটাল সিটিজেনশিপ চ্যালেঞ্জ, ২০২২-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন প্রকল্পের ওয়েবসাইট https://www.digitalcitizenbd.com/-এর আটটি কোর্সের কুইজে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আট মাস ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রতি কুইজ রাউন্ডেই তাঁরা জিতে নিতে পারবেন আকর্ষণীয় বিভিন্ন পুরস্কার এবং এছাড়াও কুইজ রাউন্ডে বিজয়ীরা চূড়ান্ত গালা রাউন্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। এই শিক্ষার্থীবান্ধব ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল সিটিজেনশিপ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে পারবেন এবং একটি গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা চর্চার পদ্ধতি সম্পর্কে জানবেন। যা তাঁদের ডিজিটাল দুনিয়ায় বিচরণের ক্ষেত্রে আচরণগত পরিবর্তন এনে একজন গর্বিত ডিজিটাল নাগরিকে পরিণত হতে সহায়তা করবে।