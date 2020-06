rain flows down from a roof down

সিলেটে বৃস্টি হবে আরো ১০ দিন রেদোয়ান হোসেন শাওন :: সিলেটে আগামি ১০ দিন মৌসুমি বৃষ্টিপাত আব্যহত থাকতে পারে। প্রতিদিনই সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে বৃষ্টিপাত। আর অনবরত বৃষ্টি হতে পারে আগামি বুধবার পর্যন্ত। এরপরে কিছুটা কমতে পারে। সিলেট আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, গত তিন দিন ধরে সিলেটে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। গেল শুক্রবার সিলেটে ১০৭ মি. মি. বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। শনিবার ৫১.৮ ও রবিবার ১৬.৮ মি. মি. বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে সিলেটে। রবিবার সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সিলেটে ১৬.৮ মি. মি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হলেও সন্ধ্যা পর কিছুটা বৃষ্টিপাত হয়েছে। যা পরবর্তীতে যোগ হবে। সিলেট আবহাওয়া অফিসের জ্যেষ্ঠ আবহাওয়াবিদ সাঈদ আহমদ চৌধুরী জানান, বৃষ্টিপাতের এই রেকর্ড নগরীর শাহী ঈদগাহস্থ আবহাওয়া অফিসের স্কয়ার ১০ কিলোমিটার এলাকা থেকে নেয়া হয়েছে। তবে জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাটে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বেশি ছিল বলে তিনি জানান। আবহাওয়াবিদ সাইদ চৌধুরী আরও জানান, আগামি ১০ দিন সিলেটে কমবেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে। তবে জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাটে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া তিনি আরও জানান, জুন মাসে সিলেটে নরমালি ৮১৮ মি. মি. বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। কিন্তু সিলেট এখন পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে ৫৯৮ মি. মি.। এ হিসেবে সিলেটে এখনো ২২০ মি. মি. বৃষ্টি কম হয়েছে।