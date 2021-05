৪০ বছরের কাছের মানুষ হারিয়ে শোকার্ত হেমা মালিনি

করোনায় একের পর এক কাছের মানুষকে হারাচ্ছে সকলে, আর এবার বলিউডের ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী নিজের চল্লিশ বছরের পুরনো সঙ্গীকে হারিয়ে ভেঙ্গে পড়লেন শোকে। করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন হেমা মালিনীর পার্সোনাল সেক্রেটারি ‘মিস্টার মেহতা’।

মেহতাজির ছবি টুইটারে পোস্ট করে শোক জ্ঞাপন করেছেন হেমা মালিনী। হেমা লিখেছেন, মেহতা জি তার পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন, তার শুন্য জায়গা কেউ কোনদিনও নিতে পারবে না।

হেমা মালিনীর মেয়ে এসাও মেহতা আঙ্কলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। এসা লিখেছেন, তিনি কোনোদিন মেহতা আঙ্কেল কে ভুলতে পারবে না। হেমার পরিবারের পাশাপাশি, বলিউডে সকলের কাছেই তিনি মেহতা জি বলেই পরিচিত ছিলেন। একটা সময় ধীরে ধীরে আসল নাম টাই হারিয়ে গিয়েছে তার।

তারকাদের জীবনে সেক্রেটারি এবং পিআর দের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের ব্যস্ত সিডিউলে পান থেকে চুন সবটাই দেখে রাখতে লাগে তাদের সেক্রেটারিদের। মিস্টার মেহতাও কর্তব্যের সাথে চল্লিশ বছর ধরে সেই দ্বায়িত্ব পুরন করে আসছিলেন, হেমা মালিনীর ক্যারিয়ারের পিক পয়েন্টে থাকার সময় অভিনেত্রী যাবতীয় দায়িত্ব সামলেছেন মিস্টার মেহতা। তাই তার চলে যাওয়াতে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী।

With heavy heart I bid farewell to my associate of 40 yrs, my secretary, dedicated, hard working, tireless Mehta ji. He was more a part of my family We lost him to covid. He is irreplaceable & leaves a void that cannot be filled, ever???? pic.twitter.com/QtGixciP3S

— Hema Malini (@dreamgirlhema) May 8, 2021