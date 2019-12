কল্যাণের দৃষ্টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে মজু চৌধুরীর হাট মেঘনা নদীর পাড়ে গরীব দুঃখীর মাঝে শীতের কম্বল বিতরণ

কল্যাণের দৃষ্টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে মজু চৌধুরীর হাট মেঘনা নদীর পাড়ে গরীব দুঃখী অসহায় মানুষের মাঝে শীতের কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

ফারজানা বিনতে মনির

সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক মোঃ কাজী কাজী ওসমান মোরশেদ

অর্থ সম্পাদক মোঃ রিয়াদ হোসাইন

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য বিন্দু

প্রতিনিধি