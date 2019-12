কুড়িগ্রামে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত

আনোয়ার হোসেন,কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি :তারিখ-১৮.১২.১৯ইং

‘দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে অর্থ সম্মান দুই-ই মেলে’-প্রতিপাদ্যে কুড়িগ্রাম আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অডিটোরিয়াম হল রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠারে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. হাফিজুর রহমানের সভাপত্বিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোছা: সুলতানা পারভীন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী আইনুল হক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কে.এম আব্দুল মতিন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর চীফ-ইনস্ট্রাক্টর(নন-টেক) আবু সায়েম জাহান, ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক সিরাজুল ইসলাম, অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

