খানসামায় ইউআরসি চত্বরে ফুল বাগানের উদ্বোধন

খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধিঃ দিনাজপুরের খানসামায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে ফুল বাগানের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

১৮ ডিসেম্বর (বুধবার) দুপুরে ইউআরসি চত্বরে ফিতা কেটে ফুল বাগান উদ্বোধন করেন উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর সাইফুল ইসলাম।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উত্তম পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তুষার কান্তি রায়, গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামরুন আক্তার ছবি, আঙ্গারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুন্নাহার বেগম, আলোকঝাড়ি-২ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমান প্রমুখ।