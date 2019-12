ঝিনাইদহে তামাক কোম্পানীতে সরকারের বিদ্যমান বিনিয়োগ প্রত্যাহারের দাবীতে নাগরিক সংলাপ

স্টাফ রিপোর্টার, ঝিনাইদহঃ

তামাক কোম্পানীতে সরকারের বিদ্যমান বিনিয়োগ বা অংশীদারিত্ব প্রত্যাহারের দাবীতে ঝিনাইদহে জেলা পর্যায়ে নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সংলাপের আয়োজন করেন সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র)। সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এন এম শাহজালাল’র সভাপতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্ত, সুপ্র’র কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের প্রজেক্টর কো-অর্ডিনেটর জাহিদ সিদ্দিকি, জেলা শাখার সেক্রেটারী শরিফা খাতুন, সদস্য আমিনুর রহমান টুকু প্রমুখ। এসময় বক্তারা, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাক শিল্পে সরকারের নতুন বিনিয়োগ বন্ধ ও বিদ্যমান বিনিয়োগ বা অংশীদারিত্ব প্রত্যাহারের দাবী জানান।

Please follow and like us: