ঝিনাইদহে সাংবাদিক শেখ সেলিমের মায়ের ইন্তেকাল

স্টাফ রিপোর্টার, ঝিনাইদহঃ

ঝিনাইদহ জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক চ্যানেল আই টেলিভিশন এবং দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি শেখ সেলিম’র মাতা রওশন আরা বেগম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না…রাজেউন)। সোমবার ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারনে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্বামী, এক পুত্র ও ২ কণ্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। সোমবার বাদ আসর শহরের সিদ্দিকিয়া আলিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে তার জানাযা শেষে পৌরকবর স্থানে দাফন সম্পন্ন হয়। মরহুমার মৃত্যুকে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব সাইদুল করিম মিন্টু গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সেই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।

