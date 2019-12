বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট পরিষদ কর্তৃক চুয়াডাঙ্গায় মহান বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

জাহিদুর রহমান তারিক, ঝিনাইদহঃ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সকল শহীদদের প্রতি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পরিষদ চুয়াাডাঙ্গা জেলা এর পক্ষ থেকে র‌্যালী, পুষ্পস্তবক অর্পণ,অসহায় রোগীদের জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ও আলোচনা সভা পরিচালনা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় বাংলাদেশের সকল উপজেলা জেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্ভুল রোগ নির্ণয় করার জন্য রোগ নির্ণয় বিভাগ প্যাথলজিতে দক্ষ ও ডিপ্লোমা মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের রূপকার শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। দীর্ঘদিন স্বাস্থ্যখাতে এই বিভাগে নিয়োগ না থাকায় অদক্ষ ও সহকারীদের দিয়ে রোগ নির্ণয় করার কারণে ভুলে ভরা রিপোর্ট প্রদান করছে,যার কারণবশত অসহায় দুস্থ রোগী সাধারনের ভুল চিকিৎসায় তাদের জীবন সংকটের দিকে চলে যায় এবং ডাক্তার গন ও সুচিকিৎসা দিতে পারেন না। তাই স্বাস্থ্যখাতের এই বিভাগে দ্রুত দক্ষ ও ডিপ্লোমা মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে সকল রোগীকে সুচিকিৎসা পেতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পরিষদ চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি মোঃ সাজেদুর রহমান বুলু, সার্বিক পরিচালনা করেন উক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনিছুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেন মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আরাফাত হোসেন, ছাত্র বিষয়ক সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তানভীর হাসান জুয়েল, মোঃ ইমরান হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সুমন হোসেন।

