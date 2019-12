মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম আইন কলেজ ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংসদের আলোচনা সভা

চট্টগ্রাম আইন কলেজ ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংসদ এর উদ্যোগে ৪৯তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলেজ ছাত্রলীগের সহ সভাপতি মো. শেখ সাদীর সভাপতিত্বে, ছাত্রসংসদের বিতর্ক সম্পাদক ইকবাল হোসেন জনির সঞ্চালনায় ছাত্রসংসদ কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজ ছাত্রসংসদের সাবেক ভিপি আফতাব উদ্দিন সুমন, বিশেষ অতিথি ছিলেন কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রহমত উল্লাহ রিফাত, ছাত্রসংসদের জিএস মাহফুজুর রহমান মাহফুজ। বিজয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভিপি আফতাব উদ্দিন সুমন বলেন শহীদদের আদর্শ বাস্তবায়ন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়ন এবং সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন রফিকুল ইসলাম রফিক, রাজিব হোসেন রাজু, মাহমুদুল হাসান, মো. জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ রুবু। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, আল আমীন হাফিজ, আব্দুর রহমান আরাফ, রাজন, আদনান হাসেম, রিয়াজ, মামুন, মো. কামাল হোসেন প্রমুখ। সবশেষে নেতৃবৃন্দ মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত সব শহীদদের রুহের মাগফেরতার কামনা করেন।

