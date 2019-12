ভূমিহীন কৃষক সার পাবে।কে কে পাবে সেই তালিকা বাসায় বসে করা। যারা ভেরিফাই করলো,তারা অফিসে বসে করলো,যারা দিল মন্ত্রণালয়ের ভেতরে বসে দিল। বাংলাদেশের আদমশুমারী, ইলেকট্রিক বিলের মিটার রিডিং ঘরে বসে হয়। ভেরিফাই করা হয় অফিসে বসে। প্রাথমিক স্কুলে খাবার দেওয়া হয়। কাগজে কলমে ভাল খাবার পাচ্ছে। বয়স্ক ভাতা কে কে পাবে? তালিকা হচ্ছে ঘরে বসে। ভেরিফাই হচ্ছে স্যারের এসি রুমে। মুক্তিযোদ্ধা বা রাজাকারের তালিকা অফিসে বসে হতেই পারে, মন্ত্রণালয়ের এসি রুমে অ্যাপ্রোভাল হতেই পারে। ( আসলে, আমরা কেউ কাজ করিনা; সবাই ফাঁকিবাজ) । কথাগুলো না লিখে পারলাম না। দুঃখিত।

Please follow and like us: