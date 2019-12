আখাউড়া রেলস্টেশনে বিশুদ্ধ পানির সংকট

টিউবওয়েল নষ্ট থাকায় পানি পান, অজুসহ নানা প্রয়োজনে পানি না পাওয়ায় ট্রেনযাত্রী, রেলওয়ে কর্মচারী, ব্যবসায়ী,সাধারণ লোকজনের প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকে পানি না পেয়ে অতিরিক্ত টাকা খরচ করে বোতলজাত পানি সংগ্রহ করছে।

ঢাকা-চট্রগ্রাম-সিলেট-নোয়াখালী ও ময়মনসিংহ রেলপথে চলাচলকারী আন্তনগর ২০টি ট্রেন আখাউড়ায় যাত্রা বিরতি রয়েছে। সে সঙ্গে রয়েছে মেইল ও লোকাল ট্রেনের যাত্রাবিরতি। প্রতিদিন কয়েক হাজার যাত্রী আন্তনগর, মেইল ও লোকাল ট্রেন দিয়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এ স্টেশন দিয়ে ভ্রমণ করছেন। এ স্টেশনে ট্রেন যাত্রীসহ সবার সুবিধার্থে প্লাটর্ফম এলাকায় টিউবওয়েল ও পানি সরবরাহকারী চাপকল ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে পড়ে আছে বেশ কয়েকদিন ধরে। সে সঙ্গে স্টেশন এলাকায় নির্মাণ কাজকে কেন্দ্র করে পানি সরবরাহকারী চাপকলগুলো অকেজো হয়ে পড়ে থাকায় ট্রেন যাত্রীসহ অন্যান্য লোকদের দুর্ভোগ বাড়ছে।

ট্রেন যাত্রী লোকমান হোসেন বলেন, এমতিতেই মানুষের পানির প্রয়োজন থাকে বেশি । কিন্তু এ স্টেশনের টিউবওয়েলগুলো নষ্ট থাকায় তৃষ্ণা মেটাতে পানি পাওয়া যায় না। দোকানগুলোতে বোতলজাত পানি ছাড়া অন্য পানি দিচ্ছে না ।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সুরুজ মিয়া বলেন, স্টেশনে দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবসা করছি। টিউবওয়েলটি নষ্ট থাকায় ওজুসহ নানা প্রয়োজনে পানির জন্য অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে।

রোকেয়া বেগম বলেন, স্টেশনের টিউবওয়েল নষ্ট থাকায় দোকান ফেলে অনেক দূর থেকে পানি আনতে হচ্ছে।

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন সুপার মো.খলিলুর রহমান বলেন, স্টেশনে নির্মাণ কাজ হওয়ায় পানি সরবরাহকারী চাপকলগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে প্রায় সময় টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট হওয়ার বিষয়টি কেউ জানাননি।