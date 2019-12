খুলনা শহীদ হাদিস পার্ক বিজয় মঞ্চে ‘রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম’ নিয়ে সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিজয় দিবস উপলক্ষে খুলনা সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে করা শহীদ হাদিস পার্কে বিজয় মঞ্চে নাটিকা উপাস্থপনা করছে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা সহায়ক প্রতিষ্ঠান রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম। সাত দিন ব্যাপি এ বিজয় মঞ্চের ২য় দিনে রেলওয়ে প্ল্যাটফম তাদের নাটিকাটি উপাস্থাপনা করেন। নাটিকাটি পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক এম সাইফুল ইসলাম। সঞ্চালনা করেন শিক্ষক তামান্না ইয়াসমিন মুন্নি। রচনায় ছিলেন রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের শিক্ষক দিপেন্দু বালা । সহযোগিতায় ছিলেন মুক্তি। নাটিকায় ১৯৭১ সালের রনাঙ্গনে খুলনার ‘যশোর রোড’ নিয়ে সৌমিতা ভৌমিক এর সুর করা দেশের বিখ্যাত গান যশোর রোড এর ব্যাক গ্রাউন্ডে অভিনয় করে খুলনা রেলওয়ে বস্তির সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা। অভিনয়ে ছিলেন ১৪ জন সুবিধা বঞ্চিত শিশু। যাদের সবার বাসা রেলওয়ে বস্তিতে। নাটকের সঞ্চালক তামান্না ইয়াসমিন মুন্নি বলেন, কিভাবে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকসেনাদের অত্যাচারে নিজেদের জন্মভুমি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে মুক্তিকামি বাঙ্গালি পরিবার গুলো। তারই একটা খন্ড চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল খুলনার ‘যশোর রোড’ নিয়ে দেশের বিখ্যাত গান যশোর রোড গানটি।প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক এম সাইফুল ইসলাম বলেন, পথের ধারের কিংবা রেলওয়ের সুবিধাবঞ্চি শিশুরা কখনো মঞ্চে অভিনয় করার সুযোগ পায় নি। সুবিধাবঞ্চিত স্কুল রেলওয়ে প্লাটফর্ম চেষ্টা করছে পথের ধারের অবহেলিত এই শিশুদেরকে তুলে এনে ওদের প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করার । যেন ওরাই হয় আগামি দিনের আইকন।

