ঝালকাঠিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ শ্রমিক নিহত, আহত ৬

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুর ও কাঠালিয়া পৃৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ২ শ্রমিক নিহত ও আরও ৬ জন আহত হয়েছে। রাজাপুরের গোডাউন রোডের বাদুরতলা মোড় এলাকায় বুধবার বিকেলে পাথরবোঝাই ট্রাক চাপায় নির্মান শ্রমিক দেলোয়ার সিকদার (৫৫) নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা ট্রাকের হেলপার শাওন হোসেনকে গণধোলাইয়ের শিকার হয়ে রাজাপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন। এদিকে পুলিশ ট্রাক চালক সোহাগ হাওলাদারকে আটক করেছে। নিহত নির্মান শ্রমিক দেলোয়ার পটুয়াখালির বড় বিঘাই গ্রামের মৃত শানু সিকদারের ছেলে। রাজাপুর থানা পুলিশ জানায়, রাজাপুর মডেল মসজিদের জন্য পাথর নিয়ে এসে গোডাউন রোডের বাদুরতলা মোড় এলাকায় ট্রাকটি পেছনে দিয়ে রাস্তার পাশে রাখতে গিয়ে শ্রমিক দেলোয়ারকে পেছনের চাকার নিচে চাপা দেয়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে আরএমও ডাক্তার জাহিদুল ইসলাম মৃত ঘোষণার করে। ট্রাক ও চালককে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনী পদক্ষেণ নেয়া হবে। অপর দিকে কাঁঠালিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোসলেম আলী খান (৪০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো পাঁচজন। আজ বুধবার সকাল ১০টায় শহরের বাইপাসমোড়ে মাইক্রোবাস ও টমটম গাড়ির সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোসলেম আলী খান উপজেলার আমুয়া গ্রামের আবদুর রহমান খানের ছেলে। কাঁঠালিয়া থানার ওসি এনামুল হক বলেন, আমুয়া থেকে ইঞ্জিন চালিত টমটম গাড়িতে মিকচার মেশিন নিয়ে কাঁঠালিয়া শহরে আসছিলেন নির্মাণ শ্রমিক মোসলেম আলী খান। বাইপাসমোড়ে আসলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে টমটম উল্টে মিকচার মেশিনের নিচে চাপা পড়ে শ্রমিক মোসলেমের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় টমটম গাড়িতে থাকা আরো পাঁচ শ্রমিক আহত হয়েছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে বলে জানান ওসি।

