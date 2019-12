পতœীতলায় রাকাবের বিজয় মেলা অনুষ্ঠিত

শামীম আক্তার চৌধুরী প্রিন্স, পতœীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যংক (রাকাব) কৃষ্ণপুর শাখার উদ্যোগে বুধবার ব্যাংক চত্বরে ঋণ আদায়, আমানত সংগ্রহ, ঋণ বিতরন ও নতুন আমানত হিসাব খোলা উপলক্ষে বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

নওগাঁ-২ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালক জাহাঙ্গির আলম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উক্ত মেলার উদ্বোধন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যংক (রাকাব) নওগাঁ জোনের জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা সহকারী মহাব্যবস্থাপক অছিম উদ্দীন শাহ, শাখা ব্যবস্থাপক মেসবাউল হক, সাবেক অগ্রনী ব্যাংক কর্মকর্তা কুমকুম হোসেন সহ ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা, গ্রাহকবৃন্দ সূধীজন প্রমূখ।

মেলায় খেলাপী ঋণ আদায় হয়েছে প্রায় ৭০লক্ষ টাকা এবং বিপুল সংখ্যক ঋণ গ্রহীতারা উপস্থিতি থেকে আংশিক ও সম্পূর্ন ঋণ পরিশোধ করেছেন।