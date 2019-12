পবিপ্রবিতে ভর্তি পরীক্ষা কাল

মাে: সুমন মৃধা দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি\ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ¯œাতক ছাত্র-ছাত্রীদের দুই দিন ব্যাপি ভর্তি পরীক্ষা শুরু। ২০ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় এ’ ইউনিট ও বিকাল ৩টায় বি ইউনিট এবং ২১ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় সি ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর মোট ২৩০টি আসনের বিপরীতে ৬ হাজার ৮৪৬ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন। গড়ে প্রতি আসনের বিপরীতে ৩০ জন শিক্ষার্থী ভর্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন।

‘এ’ ইউনিটে ৭০টি আসনের বিপরীতে গড়ে ৫০ জন করে মোট ৩ হাজার ৫১৭ জন, ‘বি’ ইউনিটে ১০০ আসনের বিপরীতে গড়ে ১৯ জন করে মোট ১ হাজার ৯৪৮ জন এবং ‘সি’ ইউনিটে ৬০ টি আসনের বিপরীতে গড়ে ২৩ জন করে মোট ১ হাজার ৩৮১ জন আবেদন করেছে। ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তি সংক্রান্ত যে কোন তথ্য িি.িঢ়ংঃঁ.ধপ.নফ ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

