বাগেরহাটে নগদ অর্থসহ ৩৮৫ পিচ ইয়াবা উদ্ধার

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট:বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে ৩৮৫ পিচ ইয়াবা ও নগদ ৩৬ হাজার ১০ টাকাসহ নাছির হাওলাদার(৩২) নামে এক যুবককে আটক করেছে র‌্যাব-৬ এর স্পেশাল কোম্পানির একটি দল। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে তাকে হাতে নাতে আটক করা হয়। নাছির ভাষান্দল গ্রামের মাঝি বাড়ি এলাকার সাইদুর রহমান হাওলাদারের ছেলে।

র‌্যাব-৬ এর মেজর এএম আশরাফুল ইসলাম(পিপিএম) ও এএসপি মো. তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযানটি চালানো হয় বলে এক মিডিয় গ্রুপে জানানো হয়েছে। র‌্যাব সদস্যরা নাছিরের দেহ তল্লাশী করে ৩৮৫ পিচ ইয়াবা, একটি মোটরসাইকেল, দুটি সিমসহ একটি মোবাইল সেট ও ইয়াবা বিক্রয়ের নগদ ৩৬ হাজার ১০ টাকা উদ্ধার করে।## ##

