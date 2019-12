বিজিবি-বিএসএফ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে সৌজন্য সাক্ষাত এবং প্রীতি ভলিবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

শামীম আক্তার চৌধুরী প্রিন্স, পতœীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ ১৪ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন পতœীতলা (বিজিবি)র অধিনস্থ আগ্রাদ্বিগুন বিওপির রামচন্দ্রপুর নামক এলাকায় মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় প্রতিপক্ষ ১২২ বিএসএফ ব্যাটালিয়ন আরাধপুর, রায়গঞ্জ এর সাথে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে সৌজন্য সাক্ষাত ও প্রীতি ভলিবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জানাগেছে, ১৪ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন পতœীতলা (বিজিবি)র অধিনস্থ আগ্রাদ্বিগুন বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ২৫৭/২০-আর হতে ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রামচন্দ্রপুর নামক এলাকায় প্রতিপক্ষ ১২২ বিএসএফ ব্যাটালিয়ন আরাধপুর, রায়গঞ্জ এর সাথে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে সৌজন্য সাক্ষাত অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সৌজন্য সাক্ষাতে বিজিবি ১৫ সদস্যের (ভলিবল খেলোয়াড়সহ) প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পতœীতলা ব্যাটালিয়ন (১৪ বিজিবি)’র অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মোঃ জাহিদ হাসান, পিবিজিএম, জি+ অপরদিকে বিএসএফ ১৫ সদস্যের (ভলিবল খেলোয়াড়সহ) প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ১২২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট এইচপিএস কান্ডারী। সৌজন্য সাক্ষাতে সীমান্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সৌজন্য সাক্ষাত শেষে বিকেল ৪টায় মহান বিজয় দিবস এবং আসন্ন ৯ম বিজিবি দিবস উদযাপন উপলক্ষে এবং উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত সম্পর্ক উন্নয়নে পতœীতলা ব্যাটালিয়ন (১৪ বিজিবি)’র ব্যবস্থাপনায় রামচন্দ্রপুর মাঠে বিজিবি-বিএসএফ প্রীতি ভলিবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগিতায় ২-০ সেটে বিএসএফকে পরাজীত করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি অর্জন করেছে বিজিবি। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং বিজীতদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন পতœীতলা ব্যাটালিয়ন (১৪ বিজিবি)’র অধিনায়ক এবং ১২২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট।

এসময় খেলা দেখার জন্য সীমান্তবর্তী এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তারা হাততালি দিয়ে বিজিবি-বিএসএফের খেলোয়াড়দের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেন। এছাড়াও বিজিবি ও বিএসএফের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সদস্যগণসহ প্রিণ্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গ এবং সীমান্তবর্তী স্থাণীয় গণ্যমান্য লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

######