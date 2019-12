শিবগঞ্জে ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার বুড়িগঞ্জ বাজারে ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে ব্যাংক এশিয়ার এভিপি ও হেড অফ ব্রাঞ্চ বন্দে আলীর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ব্যাংক এশিয়ার বাজার শাখার এজেন্ট ব্যাংকিং এর শুভ উদ্বোধন করেন শিবগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ফিরোজ আহমেদ রিজু। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুড়িগঞ্জ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল গফুর মন্ডল, নামুজা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এসএম রাসেল মামুন, বুড়িগঞ্জ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ হোসেন মন্ডল। এসময় অত্র এজেন্ট ব্যাংকের পরিচালক কৃষ্ণ রানীসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ বগুড়া প্রতিনিধি

