২ কোটির কামিন্সকে সাড়ে ১৫ কোটিতে কিনলো কেকেআর

স্পোর্টস ডেস্ক : কলকাতায় আজ বিকেলে বসে গেলো আইপিএলের জমজমাট নিলামের। আইপিএলের আট ফ্রাঞ্চাইজি খেলোয়াড় বেচা-কেনা করার জন্য টেবিলে বসে ঢালছেন কোটি কোটি টাকা।

এক একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারকে কেনার জন্য যেভাবে ঝাঁ’পিয়ে পড়ছেন আইপিএলের ফ্রাঞ্চাইজিরা, তা রী’তিম’ত আ’শ্চ’র্যজ’নক। কিন্তু বিস্ময়ের সব স্তর ছাড়িয়ে গেছেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার প্যাট কামিন্স।

২ কোটি রুপি ছিল তার ভিত্তিমূল্য। সেই ২ কোটি রুপি থেকে নিলামযু’দ্ধ শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ান এই পেসারকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত প্যাট কামিন্সকে নিয়ে যু’দ্ধ শেষ হয় ১৫.৫ কোটি রুপিতে।

কলকাতা নাইট রাইডার্স ১৫.৫ কোটি রুপিতে (১৮ কোটি ৫৩ লাখ টাকা) কিনে নেয় অস্ট্রেলিয়ান পেসার প্যাট কামিন্সকে। তাদের লড়াই করতে হয়েছে ব্যাঙ্গালুরু এবং দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের সঙ্গে।