৫০ লাখের হেটমায়ার বিক্রি হলেন ৭ কোটি ৭৫ লাখে!

স্পোর্টস ডেস্ক: আগামী বছর ২০২০ সালের ২৩ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৩তম আসরের পর্দা উঠবে। আজ ১৯ ডিসেম্বর সিটি অব জয়খ্যাত কলকাতায় বসেছে আইপিএলের আসন্ন আসরের মেগা নিলাম।

ব্যাটসম্যানদের দ্বিতীয় সেটঃ ৫০ লাখ ভিত্তিমূল্যের শিমরণ হেটমায়ারকে ৭ কোটি ৭৫ লাখে দলে নিল দিল্লি ক্যাপিটালস। ১ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যের এভিন লুইস অবিক্রিত ছিলেন। ৭৫ লাখ ভিত্তিমূল্যেই ডেভিড মিলারকে দলে টানে রাজস্থান রয়্যালস। ৫০ লাখ ভিত্তিমূল্যে সৌরভ তিওয়ারিকে কিনে নেয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।

৫০ লাখ ভিত্তিমূল্যের মনোজ তিওয়ারি অবিক্রিত থাকেন। ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখের কলিন ইনগ্রাম অবিক্রিত, ১ কোটি মূল্যের মার্টিন গাপটিল অবিক্রিত থাকেন।

ব্যাটসম্যানদের প্রথম সেটঃ

২ কোটি ভারতীয় রুপি ভিত্তিমূল্য ছিল অস্ট্রেলিয়ান তারকা ক্রিস লিনের। ভিত্তিমূল্যেই তাকে দলে টেনেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। অন্যদিকে ৫ কোটি ২৫ লাখ রুপিতে ইংলিশ অধিনায়ক ইয়ন মরগানকে দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

৩ কোটি রুপিতে রবিন উথাপ্পাকে দলে টেনেছে রাজস্থান রয়্যালস। ১ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে দিল্লি ক্যাপিটালস দলে নিয়েছে জেসন রয়কে। ৪ কোটি ৪০ লাখ রুপিতে অ্যারন ফিঞ্চকে দলে নিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। অবিক্রিত থাকেন হনুমা বিহারি ও চেতেশ্বর পূজারা।