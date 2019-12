৫ মুক্তিযোদ্ধার নাম রাজাকারের তালিকা রাজাপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের মানববন্ধন, দ্রুত বিচার দাবি

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠি জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার সৈয়দ শামসুল আলম ও রাজাপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার এনায়েত হোসেন খানসহ ৫ মুক্তিযোদ্ধার নাম রাজাকারের তালিকায় প্রকাশের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এর সাথে জড়িতদের বিচার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে রাজাপুর থানার সামনের সড়কে ঘণ্টাব্যাপি এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন রাজাপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। মানববন্ধনে জেলা, উপজেলার মুক্তিযোদ্ধারা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন। মানবনন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা দুলাল সাহা, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা এনায়েত হোসেন খান, মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল আলম, মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম খলিফা, তাজুল ইসলাম কাজল শরীফ ও জালাল আহম্মেদ প্রমুখ। বক্তারা বলেন, রাজাকারের তালিকায় যারা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম অন্তরভূক্ত করেছে তাদের খুজে বের করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শান্তির দাবি জানান, অন্যথায় আরও কঠোর আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে।

Please follow and like us: