আত্রাইয়ে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৬টি দোকান ভষ্মীভূত

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৬টি দোকানের মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে উপজেলার চাপড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের মার্কেটে। এতে প্রায় ১২ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। এঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানাযায়, বৃহস্পতিবার রাত ৯টারটার দিকে হঠাৎ করে রফিকুল ইসলামের মার্কেটে আগুনের শিখা দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে আত্রাই উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনে খবর পৌছালে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌছে আগুন নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করে। প্রায় দেড় ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নেভায় ফায়ার সার্ভিস। এই সময়ের মধ্যে আগুনে পুড়ে য়ায় রাঙ্গার চা ষ্টল, ফরহাদ হোসেনের ঔষদের দোকান, আনোয়ার হোসেনের কাপড় ও তুলার দোকান, সাহাজামালের মুদির ও ঔষদের দোকান, মোহন এর মাছের খাদ্যের দোকান সকল আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে করে দোকান গুলোর প্রায় ১২ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে যায় বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত ষ্টেশন অফিসার নিতাই চন্দ্র ঘোষ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। এতে প্রায় ১২‘লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ আরো বাড়তে পারে বলেও জানান তিনি।

এ ব্যাপারে আত্রাই থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ অগ্নিকান্ডের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে এবং এতে প্রায় ১২লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। #