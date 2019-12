গোটা ভারতে এখনই এনআরসি নয়

গোটা ভারতে এখনই জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) চালু করার কোনও পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে বৃহস্পতিবার জানান দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই সহকারী। যখন তা করা হবে, তার আগে নির্দিষ্ট করে জানানো হবে এবং আইন প্রণয়ন করা হবে বলেও জানান তিনি।

সিএএ এবং এনআরসি’র বিরোধিতায় ফুঁসছে গোটা ভারত। এই পরিস্থিতিতে কি পিছু হঠার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে সরকার? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডির কথায় সেরকমই ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

বৃহস্পতিবার রেড্ডি জানান, ‘হ্যাঁ, আমরা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি প্রস্তুত করার বিষয়ে ঘোষণা করেছি। কিন্তু কোনও তারিখ বা নির্দিষ্ট করে কোনও সময় জানানো হয়নি। এই কাজ কবে থেকে শুরু হবে, সেই বিষয়েও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

অল ইন্ডিয়া এনআরসি আইনের খসড়াও এখনও প্রস্তুত নয়। এখনই গোটা দেশে এনআরসি হচ্ছে না। যখন হবে, তখন হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে গুজব ছড়াচ্ছে যে এখনই গোটা দেশে এনআরসি চালু হবে এবং মুসলিমদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। এই বিষয়ে দেশের সব প্রথম সারির সংবাদপত্রে আমরা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করব যাতে সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা দূর হয়।’