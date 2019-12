ডিসেম্বরের শেষে ঢাবি হল ছাত্রলীগের কমিটি

২০১৮ সালের ২৯ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার তিন মাস পরে ৩১ জুলাই সনজিত চন্দ্র দাস সভাপতি ও সাদ্দাম হোসেন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান।

সাদ্দাম হোসেন বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে কমিটি করা হবে। এরইমধ্যে হল কাউন্সিলের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এ নিয়ে আমরা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি। ডিসেম্বরের শেষে কিংবা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে হলগুলো নতুন নেতৃত্ব পাবে।

কমিটি না হওয়ায় হল ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা এখনো দায়িত্ব পালন করছেন। তবে তাদের অনেকেই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন পদে রয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে হল পরিচালনা করতে গিয়ে দোটানায় পড়তে হচ্ছে তাদেরকে।

হল কমিটির পদপ্রত্যাশীরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে হলগুলোতে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি বিদ্যমান। এই মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির কারণে ঢিমেতালে চলছে হলগুলোর সাংগঠনিক কর্যক্রম।

এ ব্যাপারে সাদ্দাম হোসেন বলেন, হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম নেতাকর্মীর বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে কমিটি গঠনের কাজ এগিয়ে চলছে।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির তৎপরতা সম্পর্কে জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় বলেন, আমরা ঢাবি ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশনা দিয়েছি দ্রুত হল কমিটি দেয়ার জন্য। এরইমধ্যে তারা যাচাই-বাছাই শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটিও এর সমন্বয় করছে। দ্রুত এ কমিটি দেয়া হবে।