তামিমের চোট পায়ে, ডাক্তার স্ক্যান করলেন কোমরে

১৬ ডিসেম্বর থেকে ভাইরাল জ্বরে ভুগছেন তামিম ইকবাল। তাকে ছাড়াই বিপিএল চট্টগ্রাম পর্ব খেলতে যায় ঢাকা প্লাটুন। জ্বরের পাশাপাশি ডান পায়ের কুঁচকিতেও টান আছে তামিমের।

আর চোটের গভীরতা পরীক্ষা করে দেখতে কুঁচকিতে স্ক্যান করাতে বলেছিলেন বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী। ঢাকার একটি বড় হাসপাতালে স্ক্যানও করান তিনি। তবে চোটাক্রান্ত পায়ে নয়, কোমরে স্ক্যান করেছেন হাসপাতাল সংশ্লিষ্টরা।

এই ঘটনায় অবাক হয়েছেন বিসিবির ফিজিওরা। পরে বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরীর কাছে ঘটনা শোনার পর তামিম নিজেও হতবাক হয়ে যান। এ নিয়ে তিনি বলেন, ‘বিসিবি থেকে আমাকে জানিয়েছে, পায়ের স্ক্যান না করিয়ে কোমরের স্ক্যান করেছে তারা। তাই নতুন করে আবার স্ক্যান করাতে হবে।’

বেরসিক চোট কিছুতেই যেন পিছু ছাড়ছে না। একের পর এক ইনজুরিতে পড়ছেন দেশসেরা এই ওপেনার। বিপিএল ঢাকা পর্বে ব্যাট হাতে আলো ছড়ানোর পথেই এলো দু:সংবাদ। এখন ঠিকঠাক স্ক্যান করার পরই জানা যাবে চোটের গভীরতা। অবশ্য গ্রেড ওয়ান টিয়ার হলেও বিপিএলের চট্টগ্রাম পর্বে আর দেখা যাবে না তামিমকে।

উল্লেখ্য, গত জুলাইয়ে শ্রীলংকা সফরের পর থেকে জাতীয় দলের বাইরে তামিম। আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে ত্রিদেশীয় টি২০ সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন তিনি।

এরপর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকার পাশে থাকতে ভারত সফর থেকেও ছুটি নেন তামিম। কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন মাস দেড়েক আগেই। কিন্তু তারই মাঝে চলে তার বিপিএল প্রস্তুতি। ঘরোয়া এই আসরে নিজেকে মেলে ধরতে অনেক পরিশ্রম করেন তামিম।