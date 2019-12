নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে রাস্তায় টলিউড ও বলিউড

বৃহস্পতিবার দুপুরে মৌলালীর রাম লীলা ময়দান থেকে মিছিল শুরু করলেন অপর্ণা সেন, সোহাগ সেন, কৌশিক সেন, মৌসুমী ভৌমিকের মত ব্যক্তিত্বরা। তাঁদের সঙ্গে পা মেলালেন অগুনতি সাধারণ মানুষ। সেই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন এলজিবিটিকিউ এর সদস্যরা।

ছিলেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, ঋদ্ধি সেন, রাজর্ষি নাগ, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এই প্রজন্মের অভিনেতা অভিনেত্রীরাও। দীর্ঘদিন ধরে বাতের ব্যাথায় ভোগা এক মাও এসেছিলেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। চুপ করে থাকল না বলিউডও। টলিউডের মিছিল শেষ হতেই দুপুরে মুম্বাইয়ের ক্রান্তি ময়দানে জমায়েত হলেন বলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রী-পরিচালকরা।

ফারহান আখতার, হুমা কুরেশি, সুশান্ত সিং, রাহুল বোস, স্বরা ভাস্কর, অদিতি রাও হায়দারি, রাহুল ঢোলাকিয়া-সহ উপস্থিত ছিলেন আরও অনেকে। স্বরার আজাদি স্লোগানে গর্জে উঠল ময়দান। একবাক্যে সকলে আওয়াজ তুললেন এনআরসি চলবে না। রাহুল বোস যেমন বললেন, এটা ভারতবর্ষ। এখানে সর্ব ধর্মের সমন্বয় রয়েছে।

বলিউড, টলিউড বা শিল্প জগতের সঙ্গে যুক্ত আছেন শুধু এজন্যই নয়, সাধারণ মানুষ হিসেবে পথে নামুন। আওয়াজ তুলুন। জামিয়ার পড়ুয়াদের উপর পুলিশি অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছেন হুমা। নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রতিবাদ চলছে দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে।

১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে প্রতিবাদ দেখাতে গিয়ে আটক হয়েছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ। ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা গেছে, সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য রাখার সময় টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বর্ষীয়ান ব্যক্তিকে। রামচন্দ্র গুহ-সহ অন্যদের প্রতি পুলিশের ব্যবহারের কড়া নিন্দা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগুন জ্বলছে লখনউতেও।

একাধিক বাস সহ আগুন পুলিশ ফাঁড়িতে। আগুন লাগানো হয় সাংবাদিকদের গাড়িতেও। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুও হয়েছে একজনের। প্রবল ঠান্ডাতেও দিল্লির যন্তর মন্তরে চলছে বিক্ষোভ।

বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে জাতীয় সংগীত গাইলেন পুলিশরাও। আগুন জ্বলছে। ‘জগৎ সভায় ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন নেবে’ এই বাণী সম্বল করেই লড়ছেন দেশবাসী।

ওদিকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আলিয়া ভাট, কঙ্গনা রানাউতসহ অনেক তারকাই সামাজিক গণমাধ্যমে প্রতিবাদি পোস্ট করে এই আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছেন।