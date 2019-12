নিষে’ধাজ্ঞা উ’পেক্ষা করে রাজপথে হাজার হাজার জনতা

আন্তর্জতিক ডেস্ক : পুলিশি নি’ষেধা’জ্ঞা উপেক্ষা করে ভারতের রাজধানী দিল্লির পথে নেমে আসলেন হাজার হাজার জনতা। মুখে স্লোগান, হাতে তেরঙা দাবি নাগরিকত্ব আইন প্রত্যাহারের। গতকাল বৃহস্পতিবার কনকনে এই ঠান্ডার মধ্যেই প্রতিবাদের আগু’নেজ্ব’লে উঠে ভারতের রাজধানী দিল্লি।

পরিস্থিতি সামাল দিতে নজিরবিহীনভাবে ১৮টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট সেবাও। বিকাল গড়িয়ে রাত হওয়ার পরও যন্তর মন্তর থেকে সরেননি আন্দোলনকারীরা। রাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে। বি’ক্ষো’ভকারীদের চলে যেতে বলা হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, এলাকা ছাড়েননি বি’ক্ষোভ’কারীরা

দিল্লি পুলিশ আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিল, লালকেল্লা চত্বরে কোনও মিটিং-মিছিল তারা করতে দেবে না। কিন্তু, বেলা বাড়তেই পরিষ্কার হয়ে যায়, সেই নির্দেশ কেউ মানছেন না কেউ। দলে দলে প্রতিবাদী জনতা এসে ভিড় করতে শুরু করে। সেই ভিড়ে যেমন ছিলেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, তেমনই ছিলেন প্রবীণরাও।

প্রথম দিকে বাস-গাড়িতে করে বি’ক্ষোভ’কারীদের তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ। একটা সময়ের পর গাড়ি কম পড়ে যায়। দিল্লির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসতে শুরু করেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন বাম নেতারা। ওঠে সরকার বিরোধী স্লোগান।

বি’ক্ষোভ দেখানোর সময় আট’ক করা হয় সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাট, হান্নান মোল্লা, বৃন্দা কারাটদের। পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়৷

কিছুক্ষণ পরে সেখানে এসে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, এই আইন অসাংবিধানিক এবং জনস্বার্থ বিরোধী। আমাদের প্রতিবাদ চলবে।