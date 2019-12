বিয়ের আগেই অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারা আদবানি? কী বললেন বলিউড অভিনেত্রী! (ভিডিওসহ)

গুড নিউজে (Good Newwz) কারিনা কাপুর খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করছেন তিনি। তৈমুরের জন্মের পর প্রথমে ভিরে দি ওয়েডিং এবং তারপর গুড নিউজ, মা হওয়ার পর ফের কেরিয়ারের মধ্য গগণে পৌঁছে গিয়েছেন (Kareena Kapoor Khan) কারিনা কাপুর খান। মা হওয়ার পর যেহেতু নতুন করে শ্যুটিং শুরু করেন করিনা, তাই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার অভিজ্ঞতা কিয়ারার সঙ্গে শেয়ার করতে শুরু করেন বেবো।

কারিনা বলেন, (Pregnant) অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সব ধরনের ফল, সবজি খাওয়ার কথা বলা হত তাঁকে। সেই কারণে সব ধরনের সবজি খেতে হত তাঁকে। করিনার সঙ্গে য়োগ দেন অক্ষয় কুমারও। তিনি বলেন, অন্তঃসত্ত্বা হলে, সেই মহিলাকে অনেক লাড্ডুও খেতে দেওয়া হয় তাঁকে। এসব শোনার পরই মা হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন অভিনেত্রী।

তিনি বলেন, যা ইচ্ছে তাই খেতে পারবেন, এসব ভেবেই ভাল লাগছে তাঁর। তিনিও মা হতে চান। যা খেতে চান, তখন তাই খেতে পারবেন, এটার জন্য তিনিও (Mother)মা হতে চান বলে জানান (Kiara Advani) কিয়ারা আদবানি।

সঙ্গত, গুড নিউজের আগে মুক্তি পায় কবীর সিং। এই সিনেমায় (Shahid Kapoor) শাহিদ কাপুরের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেন কিয়ারা আদবানি। গুড নিউজের পর অবশ্য কিয়ারার হাতে কী রয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।