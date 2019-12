‘মা হিন্দু বাবা খ্রিষ্টান পালক পিতা মুসলিম, আমি কী ভারতীয়’

ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে সরব হয়েছেন বলিউড তারকারাও। অনুরাগ কাশ্যপ, রাজকুমার রাও, অনুভব সিনহা, আয়ুষ্মান খুরানা, মহেশ ভাট, টুইঙ্কেল খান্না মতামত দিয়েছেন।

এবার অভিনেত্রী দিয়া মির্জার টুইট আলোড়ন তুলেছে। দিয়া মির্জা টুইটে লেখেন, আমার মা একজন হিন্দু, বাবা খ্রিস্টান, আমার পালক পিতা একজন মুসলিম। সমস্ত অফিসিয়াল ডকুমেন্টে আমার ধর্মের স্ট্যাটাস ফাঁকা থাকে। ধর্ম কি নির্ধারণ করে আমি একজন ভারতীয়? এটি কখনও করেনি এবং আমি আশা করি এটি কখনও হয় না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে নিপীড়নের মুখে ভারতে পালিয়ে যাওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টানদের নাগরিকত্ব নিশ্চিতে সম্প্রতি আইন সংশোধন করেছে ভারত। এ আইন শুরু থেকে মুসলিমবিরোধী হিসেবে দেখছেন অনেকেই। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হচ্ছে।

এছাড়া গেল রোববার দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। সেখানে ভারতীয় পুলিশ হামলা চালায়। বিষয়টি নিয়েও তীব্র নিন্দা জানান বলিউড তারকারা।