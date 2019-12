মুসলিমদের বদনাম করতে টুপি পরে ট্রেন ভা’ঙচুর, ৬ বিজেপি কর্মীকে হা’তেনা’তে ধ’রলেন স্থানীয়রা

আন্তর্জতিক ডেস্ক : লুঙ্গি-ফেজটুপি পরে ট্রেনে পাথর ছোঁ’ড়া! বিজেপি কর্মী-সহ ছ’জনকে হা’তেনা’তে ধ’রলেন স্থানীয়রা। ফেজটুপি আর লুঙ্গি পরে ট্রেনে পাথর ছোঁ’ড়ার অভিযোগ। এক বিজেপি কর্মী ও তার পাঁচ সঙ্গীকে আট’ক করল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। ট্রেনে পাথর ছোঁ’ড়ার সময় তাদের হাতেনাতে ধ’রে ফেলে স্থানীয়রা। সংশোধিক নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় দেশজুড়ে অশান্তির ঘটনায় কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বি’ক্ষোভকারীদের পোশাক নিয়ে বিত’র্কিত মন্তব্য করেছিলেন।

বলেছিলেন, ”পোশাক দেখেই বোঝা যায়, কারা হিং’সা ছড়াচ্ছে।’ কিন্তু এই গ্রেপ্তারির ঘটনায় মুখ পুড়ল বিজেপিরই। যদিও অভিযুক্তদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই মন্তব্য করেছে গেরুয়া শিবির।

ভারতজুড়ে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বি’রোধিতায় প্রতিবাদের আ’গুন জ্বলছে। CAA’র প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ একাধিক জেলায় বি’ক্ষোভের আ’গুন জ্ব’লেছে। বি’ক্ষোভকারীরা জ্বা’লিয়ে-ভা’ঙচুর করে ন’ষ্ট করেছে বহুমূল্যের সরকারি সম্পত্তি। রাজ্যে অশান্তির ঘটনায় মোট ৯৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই রিপোর্ট হাই কোর্টেও জমা দিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে একটি খবর, লুঙ্গি ও ফেজটুপি পরে ট্রেনে পাথর ছোঁ’ড়ার ঘটনায় আটক বিজেপি কর্মী। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, রাধামাধবতলার বাসিন্দারা ছ’জনকে শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের ট্রেনে পাথর ছোঁ’ড়ার সময় হা’তে’নাতে ধ’রেছে। আ’টকদের মধ্যে অভিষেক সরকার (২১) একজন বিজেপি কর্মী বলে জানা গেছে।

পুলিশ সুপার মুকেশ জানিয়েছেন, ‘ধৃ’তরা জানিয়েছে, তারা লুঙ্গি ও ফেজটুপি পরে ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ভিডিও তৈরি করছিল। কিন্তু সেই ইউটিউব চ্যানেলের কোনও অস্তিত্বই তারা দেখাতে পারেনি।’ স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিষেকের বাড়ি শ্রীশনগর এলাকায়। তাকে একাধিকবার বিজেপির কর্মসূচি-মিছিলে দেখা গিয়েছে।

এক গ্রামবাসী জানিয়েছেন, ‘রেললাইনের ধারে ওদের পোশাক পালটাতে দেখেই স’ন্দেহ হয়। অভিষেককে চিনি বলেই ওকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তারপর পুলিশে খবর দিই।’ বহরমপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে মোট সাতজন ছিল। একজন পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় জেলা বিজেপি সভাপতি গৌরীশংকর ঘোষ অবশ্য অভিষেককে নিজেদের দলের কর্মী হিসাবে অস্বী’কার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাধামাধবতলার ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। অভিষেক বিজেপির কর্মী নয়।