মুসলিমবি’রোধী আইনের প্রতি’বাদে গ’র্জে উঠল মমতার কলম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের সদ্যপ্রণীত বিত’র্কি’ত ও মুসলিমবিরো’ধী নাগরিকত্ব আইন নিয়ে ক্ষো’ভে উত্তা’ল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, মুম্বাই, লখনউ, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, বেঙ্গালুরু, মেঙ্গালুরু… সর্বত্র চলছে নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রতি’বাদ। একদিকে যখন প্রতিবা’দের আগু’ন জ্ব’লছে, তখন গণতান্ত্রিক আন্দো’লনের ডাক দিয়েছেন পশ্চিববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। গত কয়েকদিন ধরে লাগা’তার একের পর এক প্রতি’বাদ সভা করে চলেছেন তিনি।

মমতার সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। আন্দোলনে যু’ক্ত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের একাংশও। মমতা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি হবে না। নাগরিকত্ব সংশো’ধনী আইনকেও মানবেন না তিনি। মমতা জো’র গলায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের কোনো চিন্তা নেই।

মুসলিমবিরো’ধী আইন নিয়ে শুধু রাজপথে আন্দোলনেই থেমে থাকলেন না মমতা। এবার তিনি নাগরিকত্ব সংশো’ধনী আইনের প্রতি’বাদে হাতে তুলে নিলেন কলম। এর আগেও বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবাদে কবিতা লিখেছেন মমতা। প্রতি’বাদই হয়ে ওঠে তার কবিতার ভাষা। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাই’রাল হয় তার লেখা ‘নাগরিক’ নামের একটি কবিতা। ওই কবিতায় মমতা লেখন, “আমরা সবাই/ নাগরিক।।/ গণতন্ত্রে/ নাগরিক।।/ চলার পথে/ নাগরিক।।/ সংবি’ধানে/ নাগরিক।।/ পথে পথে/ নাগরিক।।/ চলছে যারা/ নাগরিক।।/ বলছে যারা/ নাগরিক।।/ ল’ড়ছে যারা/ নাগরিক।।/ জি’তবে কারা?/ নাগরিক।।”

এর আগে বাবরি মসজিদ মামলার রায় ঘোষণার পর ‘না-বলা’ নামের একটি কবিতা লিখেছিলেন মমতা। সেই কবিতাও ভাই’রাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এবার তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব সংশো’ধনী আইনের বিরো’ধিতা করলেন কবিতার মধ্যে দিয়ে। কবিতাটি ছ’ড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।