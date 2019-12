রাজাকার তালিকায় চেহারা ফাঁস হয়েছে আওয়ামী লীগের

রাজাকার তালিকায় চেহারা ফাঁস হয়েছে আওয়ামী লীগের। আর তাই তারা এখন নিজেরাই এনিয়ে তর্কে লিপ্ত।

বুধবার এই মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। সকালে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন রিজভী।

রিজভী বলেন, ‘আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। প্রকাশিত তালিকায় সেটা প্রমাণিত হয়েছে, জনগণের সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি, তারা এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার তেজারতি করছেন। তারাই অপপ্রচারে আর কুৎসা দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাচ্ছেন।’

বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন, ‘রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করতে গিয়ে আরেক কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

প্রকাশিত রাজাকারের তালিকা সঠিক নয় বলে সমালোচনা করছেন আওয়ামী লীগের কিছু নেতা। আবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেছেন তালিকায় বেশি ভুল প্রমাণিত হলে তা প্রত্যাহার করা হবে।’

তিনি বলেন, ‘আসলে আওয়ামী লীগের থলের বিড়াল বের হতে শুরু করায় তা প্রত্যাহারের প্রশ্ন উঠছে। প্রকাশিত রাজাকারের তালিকায় আওয়ামী লীগের চেহারা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তারা এখন নিজেরাই তর্কে লিপ্ত হয়েছে।’

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে রিজভী বলেন, ‘দীর্ঘ এক মাসের বেশি সময় পর কারারুদ্ধ খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার স্বজনরা দেখা করেন ১৬ ডিসেম্বর।

সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা নিয়ে আদালতে পেশ করা মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টের সঙ্গে তার শারীরিক অবস্থার বাস্তবে কোনো মিল পাননি তার বোনসহ পরিবারের সদস্যরা।’

‘আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি দেশনেত্রীকে কারাগারে রেখে বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে নিঃশেষ করাটাই এই সরকারের অভিপ্রায়। বাস্তবে তাই হতে চলেছে এখন’ অভিযোগ করেন তিনি।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব বলেন, ‘বেগম জিয়া হাঁটাচলা করতে পারেন না। খেতে পারছেন না। হাত ও পায়ের ছোট ছোট জয়েন্টগুলোসহ শরীরের বিভিন্ন জয়েন্ট ফুলে গেছে। এতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হচ্ছে।’