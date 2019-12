১৩ তম আসরে আইপিএলে কে কোন দলে

বৃহস্পতিবার কলকাতায় হয়ে গেল আইপিএল ১৩তম আসরের নিলাম। ৩৩৮ জন ক্রিকেটার থেকে নিলামে বিক্রি হলো ৬২ জন। যার মধ্যে আবার ২৯ জন বিদেশি আর ৩৩ জন ভারতীয়।

কলকাতা নাইট রাইডার্স

প্যাট কামিন্স- ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ

ইয়ন মরগান- ৫ কোটি ২৫ লক্ষ

রাহুল ত্রিপাঠি- ৬০ লক্ষ

বরুণ চক্রবর্তী- ৪ কোটি

এম সিদ্ধার্থ- ২০ লক্ষ

টম ব্যান্টন- ১ কোটি

ক্রিস গ্রিন- ২০ লক্ষ

প্রবীণ তাম্বে- ২০ লক্ষ

নিখিল নায়েক- ২০ লক্ষ

দিল্লি ক্যাপিটালস

জেসন রয়- ১ কোটি ৫০ লক্ষ

ক্রিস ওকস- ১ কোটি ৫০ লক্ষ

অ্যালেক্স ক্যারি- ২ কোটি ৪০ লক্ষ

শিমরন হেটমায়ার- ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ

মোহিত শর্মা- ৫০ লক্ষ

তুষার দেশপাণ্ডে- ২০ লক্ষ

ললিত যাদব- ২০ লক্ষ

মার্কাস স্টয়নিস- ৪ কোটি ৮০ লক্ষ

কিংস ইলেভেন পঞ্জাব

গ্লেন ম্যাক্সওয়েল- ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ

শেলডন কটরেল- ৮ কোটি ৫০ লক্ষ

দীপক হুডা- ৫০ লক্ষ

ঈশান পোড়েল- ২০ লক্ষ

রবি বিষ্ণোই- ২ কোটি

ক্রিস জর্ডান- ৩ কোটি

তাজিন্দর ধিলোঁ- ২০ লক্ষ

প্রভসিমরন সিং- ৫৫ লক্ষ

জেমস নিশাম- ৫০ লক্ষ

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স

ক্রিস লিন- ২ কোটি

নেথন কুলটার লাইন- ৮ কোটি

সৌরভ তিওয়ারি- ৫০ লক্ষ

মহসিন খান- ২০ লক্ষ

প্রিন্স বলবন্ত রাই সিং- ২০ লক্ষ

দিগ্বিজয় দেশমুখ- ২০ লক্ষ

রাজস্থান রয়্যালস

রবিন উথাপ্পা- ৩ কোটি

জয়দেব উনাদকাত- ৩ কোটি

যশস্বী জসওয়াল- ২ কোটি ৪০ লক্ষ

কার্তিক ত্যাগি- ১ কোটি ৩০ লক্ষ

আকাশ সিং- ২০ লক্ষ

ডেভিড মিলার- ৭৫ লক্ষ

ওশেন থমাস- ৫০ লক্ষ

অনিরুদ্ধ অশোক জোশী- ২০ লক্ষ

টম কুরান- ১ কোটি

অ্যান্ড্রু টাই- ১ কোটি

অনুজ রাওয়াত- ৮০ লক্ষ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

অ্যারন ফিঞ্চ- ৪ কোটি

ক্রিস মরিস- ১০ কোটি

কেন রিচার্ডসন- ৪ কোটি

জশুয়া ফিলিপ্স- ২০ লক্ষ

পবন দেশপাণ্ডে- ২০ লক্ষ

ডেল স্টেইন- ২ কোটি

ইসুরু উদানা- ৫০ লক্ষ

শাহবাজ আহমেদ- ২০ লক্ষ

চেন্নাই সুপার কিংস

স্যাম কুরান- ৫ কোটি ৫০ লক্ষ

পীযূষ চাওলা- ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ

জশ হ্যাজলউড- ২ কোটি

আর সাই কিশোর- ২০ লক্ষ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

বিরাট সিং- ১ কোটি ৯০ লক্ক

প্রিয়ম গর্গ- ১ কোটি ৯০ লক্ষ

মিচেল মার্শ- ২ কোটি

ফ্যাবিয়েন অ্যালেন- ৫০ লক্ষ

সন্দীপ বাভানাকা- ২০ লক্ষ

সঞ্জয় যাদব- ২০ লক্ষ

আব্দুল সামাদ- ২০ লক্ষ