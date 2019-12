স্পোর্টস ডেস্ক: এবারের আইপিএলে নাম দিতে চাননি মুশফিক। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে ফ্রেঞ্চাইজিদের অনুরোধে নাম দেন মুশফিক। তবে আইপিএলের নিলাম প্রথম দামে তাকে কিনে নেই কেউই।

শুধু তাই নয়, কেনা হয়নি কাটার মোস্তাফিজকে। যদিও এর আগে ২০১৬ সালের আইপিএলের নিলামে বাঁহাতি এই পেসারকে ১ কোটি ৪০ লাখ রুপি দিয়ে দলে নিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

তার পরের আসরে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স মুস্তাফিজকে ২ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বাংলাদেশি এই পেসারকে। কিন্তু এবার তাকে কোন দল নিতে আগ্রহ দেখায় নি। এর আগে এই আসরে অবিক্রীত ছিলেন উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম। অবশেষে আইপিএল নিলাম থেকে মুশফিকের জন্য সুখবর। নিলামের শেষ ধাপেই আগের বার যারা দল পাননি তাদেরকে তোলা হবে। এইক্ষেত্রে ফ্রেঞ্চাইজিদের কাছ থেকে তাদের পছন্দের খেলোয়াড়ের নাম জানতে চাওয়া হবে। সেইক্ষেত্রে বেস প্রাইজ থেকে অর্ধেক হয়ে যাবে খেলোয়াড়ের দাম।