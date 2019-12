আ.লীগের ৮১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে রয়েছেন যেসব নেতারা

নিউজ ডেস্ক : আওয়ামী লীগের ২১তম কাউন্সিলের ২য় দিনের অধিবেশনে প্রকাশ করা হয়েছে সংগঠনের ৮১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি। আজ রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাড়ে ৭ হাজারের বেশি কাউন্সিলর।

সভাপতি : শেখ হাসিনা (৯ম বারের মতো তিনি এ পদে নির্বাচিত হয়েছেন)।

সাধারণ সম্পাদক: ওবায়দুল কাদের (টানা দ্বিতীয় বারের মতো এ পদে নির্বাচিত হয়েছেন)।

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য : সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, বেগম মতিয়া চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, মোহাম্মদ নাসিম, কাজী জাফর উল্লাহ, অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, নুরুল ইসলাম নাহিদ, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য্য, ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, লে. কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান, রমেশ চন্দ্র সেন, অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, আবদুল মতিন খসরু, শাজাহান খান, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আবদুর রহমান। এছাড়া পদাধিকার বলে শেখ হাসিনা এবং ওবায়দুল কাদেরও সভাপতিমণ্ডলির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক : মাহাবুব-উল-আলম হানিফ, ডা. দীপু মণি, ড. হাছান মাহমুদ ও আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম।

আগের কমিটিতে ড. হাছান মাহমুদ প্রচার সম্পাদক এবং আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক : আহমদ হোসেন, বিএম মোজাম্মেল হক, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, এস এম কামাল হোসেন ও মির্জা আজম।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে: আন্তর্জাতিক সম্পাদক- সাম্মী আক্তার স্বপদে বহাল আছেন। আইন কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক পদে বহাল আছেন- ফরিদুন্নাহার লাইলী। ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন- সুজিত রায় নদী। উপ দফতর সম্পাদক থেকে দফতর সম্পাদক হয়েছেন- বিপ্লব বড়ুয়া। নতুন প্রচার সম্পাদক হয়েছেন- ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ। বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদে বহাল আছেন- দেলোয়ার হোসেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদ পেয়েছেন- ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর। নতুন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন- মেহের আফরোজ চুমকি, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক পদে বহাল আছেন- অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে বহাল আছেন- হারুন অর রশীদ। শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক পদে বহাল আছেন- শামসুন নাহার চাঁপা। সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পদে বহাল আছেন- অসীম কুমার উকিল। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক পদে- ডা. রোকেয়া সুলতানা।