ইউটিউবে ভিডিও দিয়ে বছরে আয় ১৫০ কোটি টাকা

পাঁচ বছরের এক শিশু বছরে ইউটিউব থেকে আয় করে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৫৩ কোটি টাকা। সম্প্রতি ফোর্বস ম্যাগাজিনের প্রকাশিত তালিকা থেকে জানা গেছে, সবচেয়ে বেশি আয় করা ইউটিউবারের তালিকায় ঢুকে পড়েছে শিশু আনাস্তাসিয়া রাডজিনস্কায়া। ইন্টারনেটে দুনিয়ায় আনাস্তাসিয়া অবশ্য ন্যাস্তিয়া নামেও পরিচিত। আনাস্তাসিয়াদের পরিবারের সদস্যরা অন্তত ছয়টি ইউটিউব চ্যানেল চালায়। ন্যাস্তিয়া ও তার বাবা মিলে বিভিন্ন গেম, শিশুদের জন্য কবিতা আবৃত্তি, ভাল আচরণ সম্পর্কিত ভিডিও তৈরির পর তা প্রকাশ করে। ইউটিউবে ন্যাস্তিয়ার পরিবারের ছয় চ্যানেলের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় চ্যানেলটির সাবক্রাইবারের সংখ্যা এখন চার কোটি ২৪ লাখের বেশি।

ফোর্বস ম্যাগাজিনের হিসাব অনুযায়ী, গত বছর ন্যাস্তিয়াদের ছয়টি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আয় হয়েছে এক কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় বর্তমানে যা প্রায় ১৫২ কোটি ৮৯ লাখ ৯৫ হাজার ৬০০ টাকার সমান। আর তালিকার প্রথম স্থানে আট বছর বয়সী রায়ানের বাৎসরিক আয় ২২০ কোটি টাকারও বেশি। ন্যাস্তিয়ার জন্ম রাশিয়ার ক্রাসনোদার এলাকায়। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমায় তার পরিবার। বর্তমানে তারা তারা ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা। স্থানীয় গণমাধ্যমের দাবি, তাদের জনপ্রিয়তা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, বেশ কিছু নামকরা ব্র্যান্ড প্রচুর টাকার বিনিময়ে ন্যাস্তিয়ার সঙ্গে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে।

Please follow and like us: