এক্সক্লুসিভ ডেস্ক: শীতকালে ঠান্ডা পানিতে অনেকেই গোসল করতে অনী’হা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে শিশু-কিশোর ও বৃদ্ধরা শীতকালে ঠান্ডা পানিকে ভ’য় পায়। তাই গোসলের পানি গরম করে নেন কেউ কেউ। কিন্তু আপনি জানেন কী? শীতকালে ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে শরীর মন চনমনে থাকে। রোগব্যা’ধীও দূর হয়। জেনে নিন ঠান্ডা পানিতে গোসলের সাত উপকারিতা।

এক. ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে দেহের র’ক্ত প্রবাহমাত্রা বে’ড়ে যায়। ঠান্ডা পানির স্প’র্শ পেলেই ত্বক সঙ্কু’চিত হয়ে আসে। কারণ এই সময় ত্বক কিছুটা তাপমাত্রা হারায়। ফলে র’ক্ত চলাচল কিছুটা ধীর গতিতে হওয়ার কারণেই র’ক্তচা’প বেড়ে যায় এবং শিরা-উপশিরায় দ্রু’ত গ’তিতে ধা’বিত হতে থাকে। দুই. পুরুষের শু’ক্রা’ণু পরিপূ’র্ণতা পায় ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে। এতে পুরুষের শু’ক্রা’ণু বৃদ্ধি পায়।তিন. ঠান্ডা পানি গায়ে ঢাললে শীত লাগে। এর কারণ হল, ত্বক তার স্বাভাবিক তাপমাত্রা হা’রায়। বাইরের পরিবেশের তাপমাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য দেহ নিজেই তাপ উৎপন্ন করে। এর জন্য শরীরে সঞ্চি’ত কার্বো’হাইড্রেট পো’ড়াতে হয়।

চার. ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে শরীরে রোগ প্রতিরো’ধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।পাঁচ. পেশির ক্ষ’ত নিরাময়েও সাহায্য করে কনকনে ঠান্ডা পানিতে গোসল।ছয়. ঠান্ডা পানি মুহূ’র্তেই দেহের সতেজতা ফিরিয়ে আনে। এতে অনি’দ্রা রোগের উপ’শম হয়।সাত. ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে অনেক পুরনো ব্য’থা হ্রা’স পায়। দেহের অস্ব’স্তিকর উত্তে’জনা প্রশ’মিত হয় এবং স্না’য়বিক দুর্ব’লতা দূর হয়।