যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হলেন হাছান মাহমুদ-বাহাউদ্দিন নাছিম

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন বর্তমান প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম।

শনিবার (২১ ডিসেম্বর) দলটির কাউন্সিল অধিবেশনে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে এ দু’জনের নাম ঘোষণা করা হয়।

রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের হলরুমে কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দলের পুনর্নির্বাচিত সভাপতি শেখ হাসিনা। সেখানে ছিলেন আওয়ামী লীগের পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

গত সম্মেলনে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন মাহবুব-উল-আলম হানিফ, ডা. দীপু মনি, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আবদুর রহমান।

এবারের সম্মেলনে জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আব্দুর রহমান সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য পদে দায়িত্ব পেয়েছেন।