রাস্তায় নেমে মুখ্যমন্ত্রীর পদ হারাতে পারেন মমতা!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার নতুন যে নাগরিকত্ব আইন করেছে তা পশ্চিমবঙ্গে কা’র্যকর করা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন রাজ্যটির মূখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। বিষয়টি নিয়ে এক ধরণের আইনি জটি’লতা সৃ’ষ্টি হয়েছে।

এদিকে ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার কোনো আইন করলে রাজ্য সরকার সেই আইন মানতে বা’ধ্য। এক্ষেত্রে আইন না মানা রাজ্যে কা’র্যত ভারতীয় সংবিধান অকা’র্যকর। এমন পরিস্থি’তিতে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা বলে মমতাকে ক্ষ’মতাচ্যু’ত করে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাস’ন জারি করা হতে পারে।

এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাবেক অ্যাডভোকেট জেনারেল, আইনজীবী জয়ন্ত মিত্র বলেন, ‘সংবিধান অনুযায়ী, নাগরিকত্ব কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়। সে বিষয়ে কেন্দ্র যদি কোনও আইন আনে তবে রাজ্যকে তা মা’নতেই হবে।’

এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী দীপন সরকার বলেন, ‘সংবিধানের ২৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদে স্প’ষ্ট করে দেয়া রয়েছে, সংসদে প্রণীত আইন মেনে চলতে হবে রাজ্যকে। এমনকি রাজ্যকে সেই আইন মানার স’রাস’রি নি’র্দেশও দিতে পারে কেন্দ্র।’

এদিকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যক্ষ অমল মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারিভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করছেন যে তিনি সিএএ মানবেন না। এটা ২৫৬ ধারার বিরু’দ্ধে।’

এদিকে অমল মুখোপাধ্যায় মনে করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্ত সংবি’ধানবিরো’ধী। সংবিধানে খুব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা রয়েছে, ২৫৬ ধারা অনুযায়ী যদি কেন্দ্রের নির্দেশ না মেনে নেয় রাজ্য এবং ওই কেন্দ্রীয় আইন না মানে, তাহলে ধ’রে নেওয়া হবে ওই রাজ্যে সাং’বিধা’নিক অচ’লাব’স্থা চলছে। সেক্ষেত্রে রাজ্যে সাংবিধানিক অচ’লাব’স্থার কারণে কেন্দ্র সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির শা’সন ঘোষণা করতে পারে। সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা