লক্ষ্মীপুরে ইউপি চেয়ারম্যানের হামলায় অন্তঃসত্ত্বা নারী আহত

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি :

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার লাহারকান্দি ইউপি চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন মশুর হাতে সংখ্যালগু পরিবারের এক অন্তঃসত্ত্বা নারীকে লাঞ্ছনা ও হামলা করার অভিযোগ । শনিবার সকালে লাহারকান্দি ইউনিয়নের লাহারকান্দি গ্রামের যুগি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। আহত নারীকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার সময় ইউপি চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন মশু ভূক্তভোগী ওই নারীর পরিবারের মালিকানাধীন জমিতে থাকা একটি সীমানা প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেয়। তবে ইউপি চেয়ারম্যান মশুর দাবি, সীমানা প্রাচীর ভাঙার সময় ওই নারী বাধা দিলে তাঁর গায়ে হাত লাগে। আহত কনিকা দেবনাথ ওই এলাকার অনুপ চন্দ্র দেবনাথের স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার সকালে লাহারকান্দি ইউপি চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন মশু, স্থানীয় ইউপি সদস্য সিরাজ ও চকিদার জহিরসহ কয়েকজন এসে কোন নোটিশ ছাড়াই বিকাশ চন্দ্র দেবনাথের মালিকানাধীন জমিতে থাকা সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেয় অন্তঃসত্ত্বা নারীকে উপর হামলা করেন।

আমর মালিকানাধীন জমিতে নির্মাণাধীন প্রাচীর ভাংচুরের সময় বাধা দিতে গেলে চেয়ারম্যান আমার পরিবারের উপর হামলা ও সিমানা পাচীর ভাংচুর করে ।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজিজুল হক মিয়া জানান, দুই পক্ষের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ ছিলো। থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে উভয় পক্ষকে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে থাকতে বলা হয়েছে। তাদের সাথে বসে বিষয়টি সমাধান করা হবে। চেয়ারম্যান হামলা ও ভাংচুরের বিষয়ে তিনি বলেন,অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, পুলিশ কাউকে ভাংচুর করার জন্য বলেনি।

ভক্সপপ ঃ বিকাশ চন্দ্র দেবনাথ জমির মালিক ।