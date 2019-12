লক্ষ্মীপুরে মাইক্রোবাস চাপায় শিশু নিহত

লক্ষ্মীপুরে কনের যাত্রীবাহী মাইক্রোবাস চাপায় রনি (৪) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। শনিবার দুপুরে জেলার সদর উপজেলার শাকচর ইউনিয়নের জব্বার মাষ্টারহাট নামক এলাকায় বরের বাড়ীর সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু লক্ষ্মীপুর পৌর শহরের ইটের পুল এলাকার অটোরিক্সা চালক জাকির হোসেনের ছেলে এবং একই এলাকার একটি মাদ্রাসার শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থী।

নিহতের স্বজনরা জানায়, দুপুরে শিশুটি স্বজনদের সাথে ফুফুর বিয়ের দাওয়াতে বরের বাড়ীতে যায়। এসময় গাড়ী থেকে নেমে সে রাস্তার পাশে দাঁড়ায়। অসাবধানতাবশতঃ গাড়ীর চালক গাড়ী পিছনে নিতে গিয়ে শিশুটি চাপা পড়ে। পরে গুরুতর আহতবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।