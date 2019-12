নিউজ ডেস্ক : ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের মৃ’ত্যুতে গভীর শো’ক ও দুঃ’খ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার রাতে এক বার্তায় তিনি এ শো’ক প্রকাশ করেন।

শুক্রবার রাত ৮টা ২৮ মিনিটে রাজধানীর বসুন্ধরার অ্যাপোলো হাসপাতালে শেষ নি’শ্বা’স ত্যা’গ করেন ফজলে হাসান আবেদ। তার মৃ’ত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান।

ফজলে হাসান আবেদের বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে, এক ছেলে এবং তিন নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।